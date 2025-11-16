Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3005893
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

क्या सभी RJD विधायक देंगे इस्तीफा? जानें सोशल मीडिया पर भूचाल लाने वाली वायरल खबर का सच

Bihar Chunav: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजद के सभी विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं. हालांकि, जब यह खबर पूरी तरह से फर्जी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 16, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार और लालू फैमिली में घमासान छिड़ गया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजद के सभी विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं. इस वायरल खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. हर तरफ इस खबर की चर्चा होने लगी है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस न्यूज का क्या सच है?

खूब वायरल हो रही ये खबर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरह की खबर खूब वायरल हो रही है. @TheIncNews नाम के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है. तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि सूत्र के अनुसार, राजद के सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे सकते है, राजद का परिणाम मानने से इंकार.

वहीं, फेसबुक पर भी कुछ इसी तरह का पोस्ट किया गया है. फेसबुक पर Amethi Rae Bareli ki Kahani नाम से अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि स्वागत योग्य फैसला. सूत्रों के अनुसार RJD नें सभी निर्वाचित विधायकों के इस्तीफे का एलान कर दिया है और साथ ही चुनाव प्रक्रिया को सिरे से खरिज कर दिया है. आपकी राय?

fallback

क्या है वायरल खबर की हकीकत?
जांच में सामने आया है कि यह खबर पूरी तरह से एक अफवाह है और इसका कोई आधिकारिक या विश्वसनीय आधार नहीं है. राजद की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही इसकी पुष्टि की गई है. इस तरह से देखा जाए तो यह पूरी तरह से फर्जी खबर है.

​यह भी पढ़ें: 'लालू परिवार पर छाए संकट के बादल', RJD की हार पर अशोक चौधरी का तीखा वार

राजद को 25 सीटें मिली
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर दिन शुक्रवार को सामने आए. 243 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जदयू 85 सीटों के साथ रही. वहीं, बिहार की मुख्य विपक्षी राजद को 25 सीटें मिली.

यह भी पढ़ें: नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा! राजभवन नहीं, गांधी मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025RJD

Trending news

Bihar Jharkhand news
पाकुड़ के घर में मिला सबसे जहरीला सांप! कोबरा, जानें सर्पमित्र से कितना खतरनाक ये...
bihar chunav 2025
'लालू परिवार पर छाए संकट के बादल', RJD की हार पर अशोक चौधरी का तीखा वार
Dhanbad News
लड़की की तय हो गई थी शादी, रात में मिलने आ गया प्रेमी, जब घरवालों ने पकड़ा तो फिर...
Bihar News
जिस पर था 25 हजार का इनाम, पटना में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड अपराधी घायल
Bihar News
कारबाइन, कट्टा और कारतूस के साथ बाबर गिरफ्तार, जमीन कब्जाने के लिए जुटाए थे हथियार
Nitish Kumar Oath
नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा! राजभवन नहीं, गांधी मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण
Samastipur Crime News
दर्दनाक! 7 साल के बेटे को छोड़कर मां ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी
Bihar News
जलेबी खाने गए थे,बम विस्फोट ने छीन ली जिंदगी,दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के शख्स की मौत
Bihar News
समस्तीपुर में दिखा अपराधियों का तांडव, देर रात पान वाले को गोली मार हुए फरार
Bihar News
'मोदी आर्काइव' पर एक क्लिक, जानें बिहार से PM मोदी का कैसा है जुड़ाव?