क्या सभी RJD विधायक देंगे इस्तीफा? जानें सोशल मीडिया पर भूचाल लाने वाली वायरल खबर का सच

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार और लालू फैमिली में घमासान छिड़ गया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजद के सभी विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं. इस वायरल खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. हर तरफ इस खबर की चर्चा होने लगी है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस न्यूज का क्या सच है?

खूब वायरल हो रही ये खबर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरह की खबर खूब वायरल हो रही है. @TheIncNews नाम के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है. तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि सूत्र के अनुसार, राजद के सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे सकते है, राजद का परिणाम मानने से इंकार.

राजद के सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे सकते है , राजद का परिणाम मानने से इंकार Add Zee News as a Preferred Source - सूत्र pic.twitter.com/MbZISEI7DF — INC NEWS (@TheIncNews) November 14, 2025

वहीं, फेसबुक पर भी कुछ इसी तरह का पोस्ट किया गया है. फेसबुक पर Amethi Rae Bareli ki Kahani नाम से अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि स्वागत योग्य फैसला. सूत्रों के अनुसार RJD नें सभी निर्वाचित विधायकों के इस्तीफे का एलान कर दिया है और साथ ही चुनाव प्रक्रिया को सिरे से खरिज कर दिया है. आपकी राय?

क्या है वायरल खबर की हकीकत?

जांच में सामने आया है कि यह खबर पूरी तरह से एक अफवाह है और इसका कोई आधिकारिक या विश्वसनीय आधार नहीं है. राजद की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही इसकी पुष्टि की गई है. इस तरह से देखा जाए तो यह पूरी तरह से फर्जी खबर है.

राजद को 25 सीटें मिली

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर दिन शुक्रवार को सामने आए. 243 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जदयू 85 सीटों के साथ रही. वहीं, बिहार की मुख्य विपक्षी राजद को 25 सीटें मिली.

