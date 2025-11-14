Bihar Chunav Result 2025: अमित शाह को यूं ही चुनावी चाणक्य नहीं कहते, सिर्फ एक बात ने बदलकर रख दिया पूरा चुनाव!

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है. शुरुआती रुझानों में एनडीए 190 सीटें पार करती नजर आ रही है. हालांकि, अभी यह सिर्फ शुरुआती रुझान हैं. अभी कई राउंड की काउटिंग जारी है. फिलहाल अभी तक के रुझानों में जेडीयू और बीजेपी के बीच बड़ा भाई बनने की होड़ लगी है. तेजस्वी यादव की राजद के लिए बड़ा झटका होगा, वह तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है. इस चुनाव में एनडीए की इतनी प्रचंड जीत के पीछे सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत मानी जा रही है. सियासी जानकारों का कहना है कि चुनावों से ठीक पहले दोनों (सीएम नीतीश और अमित शाह) ने मिलकर चक्रव्यूह तैयार किया, जिसमें महागठबंधन फंस गया और इस दुर्गति को पहुंच गया.

दरअसल, इस चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री की उम्र के साथ-साथ उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे. तेजस्वी का आरोप था कि अब नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं रहते और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही सरकार चला रहे हैं. उनका कहना था कि अब बिहार को बीमार नहीं बल्कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए. देखा जाए तो तेजस्वी को यह मौका खुद नीतीश कुमार ही दे रहे थे. वे कभी-कभी सार्वजनिक मंचों से कुछ ऐसा कर देते थे, जिसको लेकर विपक्ष ट्रोल कर देता था.

