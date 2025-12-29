Advertisement
Upendra Kushwaha: कहीं अगले मुकेश सहनी तो साबित नहीं हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्या BJP करेगी खेला?

Upendra Kushwaha News: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीन विधायक माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो इस दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं. इसके बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि कुशवाहा अगले मुकेश सहनी साबित हो सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:33 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)
उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

Upendra Kushwaha News: बिहार की सियासत में इन दिनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में हैं. बिहार सरकार में बेटे को मंत्री बनाने के बाद से कुशवाहा लगातार परिवारवाद के आरोपों को झेल रहे हैं. अब उनकी पार्टी के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और पार्टी में बड़ी टूट का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक इस समय बीजेपी के संपर्क में हैं. तीनों विधायकों (माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो) ने कुशवाहा की लिट्टी पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया था और उसी वक्त बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मेलजोल बढ़ा रहे थे. खास बात यह है कि इसका खुलासा भी खुद उन्होंने ने ही किया. इसके बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि कुशवाहा अगले मुकेश सहनी साबित हो सकते हैं.

सियासी जानकारों के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे का करियर सेट करने के लिए उसे नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया, जबकि वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे. इसी बात से उनके पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है. पार्टी के तमाम नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और अन्य नेता शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रालोमो अपनी नीति और सिद्धांतों से भटक गई है और पार्टी की विचारधारा भी खत्म हो गई है. दूसरी ओर पार्टी के तीन विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं. वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विधायकों की नाराजगी वाली बात को बेबुनियाद बताया है, जबकि RLM विधायक रामेश्वर महतो ने दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने का खुलाआम विरोध किया है. उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की विचारधारा अब डायवर्ट हो गई है.

