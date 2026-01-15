Bihar Politics: कांग्रेस के सभी 6 विधायक JDU में हो सकते हैं शामिल, खत्म हो जाएगा पार्टी का वजूद!

Bihar Politics: बिहार की राजनीति हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है. वही, अब खबर है कि एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के आसार है . इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के सभी छह विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कामरुल होदा और मनोज बिस्वान CM नीतीश की पार्टी JDU में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से शून्य हो जाएगा.

सभी छह विधायकों ने बनाई दूरी

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस के सभी छह विधायक जदयू के संपर्क में हैं. हाल ही में, इन सभी छह विधायकों ने पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित पारंपरिक दही-चूड़ा भोज में हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने 8 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा 'मनरेगा बचाओ' अभियान के लिए बुलाई गई बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया. वही, जदयू के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी के कामकाज से नाखुश हैं और उनका जदयू में शामिल होना बस कुछ ही दिनों की बात है.

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में, BJP ने 89 सीटों पर जीत हासिल की और जदयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की थीं. अगर कांग्रेस के 6 विधायक नीतीश कुमार की जदयू पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सीटें 91 हो जाएगी, जिससे वह BJP को पीछे छोड़कर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी. वही दूसरी ओर, BJP भी पीछे नहीं है. वह सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLD के नाराज विधायकों पर कड़ी नजर रख रही है.

