Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3039173
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? जानिए क्या बोले VIP प्रमुख

Bihar Politics: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी और सीएम नीतीश कुमार के बीच सियासी संबंध हमेशा उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. मुकेश सहनी के बयानों ने फिर से इस सवाल को हवा दे दी है कि क्या वह भविष्य में नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 13, 2025, 08:21 AM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी?
नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी?

Mukesh Sahani News: बिहार की सियासत में 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से फेमस विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी अब फिर से चर्चा में हैं. इसकी वजह है कि ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में नीतीश कुमार को लेकर बात ही कुछ ऐसी कही, जिसके बाद ये सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया. मुकेश सहनी से पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार आपको भविष्य में अपने साथ बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे. इस पर वीआईपी प्रमुख ने कहा कि देखिए अभी हमारी अपनी पार्टी, हम संघर्ष करने के लिए उतर गए हैं और हमको कोई भी चीज खैरात में नहीं चाहिए. नीतीश जी की पार्टी में बहुत सारे सीनियर नेता हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो नहीं हो सकता उस पर बात नहीं होनी चाहिए.

खुद को डिप्टी CM का दावेदार बताना
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में यह भी कहा कि जब भी वह मंत्री बनेंगे, तो वह उपमुख्यमंत्री ही बनेंगे. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम फेस थे.

दरअसल, सियासी हलकों में मुकेश सहनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक संबंध हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. फिलहाल, सहनी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन समय-समय पर उनके बयानों से सियासी हलचल होती रहती है. क्योंकिं वह भविष्य में किसी भी गठबंधन के लिए अपने समुदाय (निषाद/मल्लाह) के लिए आरक्षण की मांग को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीआईपी का एनडीए से नाता
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और मंत्री भी बने थे. हालांकि, बाद में एमएलसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और वीआईपी के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे.

​यह भी पढ़ें: पटना: VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के बिहार में न रहने पर दी प्रतिक्रिया

अभी महागठबंधन में हैं मुकेश सहनी
मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा. हालांकि, चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. वीआईपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: बिहार से निकल कर तेज प्रताप यादव ने कसी कमर, JJD की UP-बंगाल में चुनावी चुनौती

 

TAGS

Mukesh SahaniCM nitish kumarBihar News

Trending news

Tuntun Yadav
'लागल बाटे धारा रे', काजल राज और टुनटुन यादव के बीच गजब का खेल
Jamui District
'बार-बार अवैध संबंध बनाती 35 वर्षीय महिला', 20 साल के युवक संग पकड़े जाने पर बवाल
Tej Pratap Yadav
बिहार से निकल कर तेज प्रताप यादव ने कसी कमर, JJD की UP-बंगाल में चुनावी चुनौती
Bihar News
बिहार में आधी रात को बड़ा आदेश! 36 IAS अफसरों का तबादला,नए हाथों में कई जिलों की कमान
Nawada News
हाथ-पैर बांधकर पेट्रोल डाला, गर्म रॉड से दागा और तोड़ दी थी उंगलियां, अतहर की मौत
Begusarai News
बेगूसराय में 21 महिलाओं के साथ क्रूर मजाक, ऑपरेशन के बाद ठिठुरती रहीं, जानें वजह
Khesari Lal Yadav
खेसारी के इस गाने ने मचा दिया 'तलहका', शिल्पा संग रोमांस हो गया वायरल!
Sarson-bathua saag
पिज्जा-बर्गर छोड़ो, इस ठंड के मौसम में खाओ बिहार स्पेशल सरसों-बथुआ का साग
Vaibhav Suryavanshi
'बिहार से हूं...' तूफानी पारी खेलने के बाद आखिर ऐसा क्यों बोले वैभव सूर्यवंशी? जानें
Zee Bihar Samvad
जी बिहार संवाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की 10 बड़ी बातें, जानें कुछ कहा