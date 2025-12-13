नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? जानिए क्या बोले VIP प्रमुख

Mukesh Sahani News: बिहार की सियासत में 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से फेमस विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी अब फिर से चर्चा में हैं. इसकी वजह है कि ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में नीतीश कुमार को लेकर बात ही कुछ ऐसी कही, जिसके बाद ये सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया. मुकेश सहनी से पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार आपको भविष्य में अपने साथ बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे. इस पर वीआईपी प्रमुख ने कहा कि देखिए अभी हमारी अपनी पार्टी, हम संघर्ष करने के लिए उतर गए हैं और हमको कोई भी चीज खैरात में नहीं चाहिए. नीतीश जी की पार्टी में बहुत सारे सीनियर नेता हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो नहीं हो सकता उस पर बात नहीं होनी चाहिए.

खुद को डिप्टी CM का दावेदार बताना

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में यह भी कहा कि जब भी वह मंत्री बनेंगे, तो वह उपमुख्यमंत्री ही बनेंगे. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम फेस थे.

दरअसल, सियासी हलकों में मुकेश सहनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक संबंध हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. फिलहाल, सहनी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन समय-समय पर उनके बयानों से सियासी हलचल होती रहती है. क्योंकिं वह भविष्य में किसी भी गठबंधन के लिए अपने समुदाय (निषाद/मल्लाह) के लिए आरक्षण की मांग को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं.

वीआईपी का एनडीए से नाता

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और मंत्री भी बने थे. हालांकि, बाद में एमएलसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और वीआईपी के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे.

अभी महागठबंधन में हैं मुकेश सहनी

मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा. हालांकि, चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. वीआईपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई.

