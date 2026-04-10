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नीतीश कुमार पहुंचे राज्यसभा, अब निशांत कुमार संभालेंगे बिहार? JDU के नए पोस्टर से चढ़ा सियासी पारा

पटनाः बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासी गलियारों में मंथन जारी है.इस बीच जेडीयू की ओर से पटना में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें निशांत कुमार को बिहार का नया सीएम बनाने की मांग की गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:15 PM IST

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जेडीयू पोस्टर
जेडीयू पोस्टर

पटनाः बिहार की सियासत में आज का दिन काफी बड़ा रहा. आज (शुक्रवार, 10 अप्रैल) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली. उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने उन्हें (नीतीश कुमार) शपथ दिलाई. इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे. नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले पटना में एक बार फिर से जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाए गए, जिसमें निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई. 

जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों में लिखा गया है कि बिहार छोड़कर हम बिहारी को मत कीजिए आप अनाथ. पोस्टर में आगे लिखा गया है कि पूछता है आज पूरा बिहार आप जैसा कौन देगा सुरक्षा गारंटी और पूरा साथ. ये पोस्टर जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा की ओर से लगाए गए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर भी इन पोस्टरों को लगाया गया है. इससे पहले भी इस तरह के पोस्टर लगा कर निशांत को बिहार का सीएम बनाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार की नई पारी शुरू, राज्यसभा सांसद पद की ली शपथ,संसद में जेपी नड्डा से मिले

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ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगाए गए हैं, जब बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासी गलियारों में मंथन जारी है. कुछ खबरों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी, जिसमें जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. इस सरकार में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय के नाम की चर्चा चल रही है. वहीं जेडीयू की ओर से निशांत कुमार, विजय चौधरी और अशोक चौधरी के नाम रेस में आगे चल रहे हैं.

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