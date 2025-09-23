वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC की बैठक, राहुल गांधी बिहार में लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन!
वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC की बैठक, राहुल गांधी बिहार में लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन!

Congress CWC Meeting in Patna: राहुल गांधी ने अपनी यात्रा और रणनीतियों से बिहार कांग्रेस को इस स्थिति में ला दिया है कि अब उसकी चर्चा होने लगी है. इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अगर ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो उसके पुराने और रूठे हुए वोटर उसकी ओर लौट सकते हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:10 PM IST

Congress CWC Meeting in Patna: एक महीने पहले राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे. कैमरों के फ्लैशलाइटों के वे सेंटर प्वाइंट बने हुए थे. यात्रा के पहले दिन से राहुल गांधी की मौजूदगी ने तेजस्वी यादव को साइड हीरो बना दिया था. पूरे एक पखवाड़े तक राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय मीडिया में राहुल गांधी हीरो बने रहे थे. यात्रा के खत्म होने के बाद भी विश्लेषकों के विश्लेषण में यह निकलकर आया था कि राहुल गांधी बिहार में पूरे समय तेजस्वी यादव पर हावी रहे थे. यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के झंडे कभी कभार दिख जाते थे लेकिन कांग्रेसियों के झंडे पूरी यात्रा में लहराते रहे. इस उम्मीद में कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. अब लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेसियों के बीते दिन लौटाने के लिए राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है. वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब कांग्रेस 24 सितंबर को पटना में पार्टी की कार्यसमिति की बैठक करने जा रही है. इससे पहले कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव से पहले हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी और उसके बाद वहां उसकी सरकार भी बन गई थी. आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पटना में होने जा रही है.

READ ALSO: CM Nitish Kumar पश्चिम चंपारण में हुए भावुक, 1000 करोड़ की योजनाओं का दिया सौगात

पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को लेकर पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हमें अलग-अलग फ्रंट पर काम करने की जरूरत है. कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, जिसमें देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही गठबंधन का जो काम है, उस पर भी चर्चा की जाएगी. आज की बैठक में किस तरह से आगे बढ़ना है, चुनाव में रणनीति क्या हो, उस पर चर्चा हुई. 

बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी आ रही है. वे मोतिहारी के गांधी मैदान में सभा करेंगी. 

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी लगातार देशभर का भ्रमण कर रहे हैं और अब तक चार यात्राएं पूरी कर चुके हैं. उनकी यात्राएं उन्हें संघर्ष का प्रतीक बना रही हैं. पप्पू यादव ने कहा कि आज देश का हर गरीब, किसान, मां और बेटी राहुल गांधी में उम्मीद देख रहे हैं. देश के इतिहास में पहली बार गणतंत्र की भूमि से लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तरह का संघर्ष हो रहा है. राहुल गांधी का यह अभियान जनता के लिए नई दिशा और विश्वास लेकर आया है.

पटना में CWC को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा, यह ऐतिहासिक है. देश के तमाम लोगों को खड़गे साहब ने आज पटना आने के लिए आमंत्रित किया है. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पहले से ही असर हो रखा है और अब कार्यसमिति की बैठक का दूरगामी प्रभाव होगा. 

आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा, अति पिछड़ा समाज की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे कल शाम 4 बजे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जारी करेंगे. उन्होंने बताया कि मंगलवार को सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है. केवल मेनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी की बैठक थी.

READ ALSO: अदालत की चौखट तक पहुंची प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल की लड़ाई

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कार्यसमिति की बैठक को लेकर कहा, आजादी के बाद पटना में पहली बार CWC की बैठक 24 सितंबर को होने जा रही है. बैठक में प्रदेश और देश की राजनीति का एजेंडा तय किया जाएगा और BJP को घेरने का प्लान बनाया जाएगा. राजेश राम ने कहा कि बैठक में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक से देश को दिशा मिलेगी.

वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC बैठक, राहुल लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन
;