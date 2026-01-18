Advertisement
Bihar Politics: क्या टूट जाएगी राजद? तेजस्वी यादव की बैठक में दूसरे दिन भी नहीं पहुंचा कोई विधायक

Tejashwi Yadav Meeting: विदेश में छुट्टियां बिताकर लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काम पर जुट गए हैं और उन्होंने सबसे पहले पार्टी नेताओं के साथ मिलकर बिहार चुनाव में राजद की करारी हार पर मंथन किया. तेजस्वी की इस बैठक ने कई सवालों को जन्म दे दिया, क्योंकि उनकी बैठक में पार्टी का एक भी विधायक नहीं पहुंचा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:57 AM IST

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
Tejashwi Yadav RJD Review Meeting: तेजस्वी यादव ने विदेश से लौटने के बाद एक बार फिर से बिहार चुनाव में राजद की करारी हार पर मंथन शुरू कर दिया है. शनिवार (17 जनवरी) को उन्होंने पटना में अपने सरकारी आवास पर पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की. हालांकि, इस मीटिंग में पार्टी का एक भी विधायक नहीं पहुंचा. इस बैठक में तेजस्वी को कितने जवाब मिले, इसका तो पता नहीं लेकिन सवाल कई खड़े हो गए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए विधायकों को क्यों नहीं बुलाया गया और अगर बुलाया गया था तो वे पहुंचे क्यों नहीं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है और राजद के कई विधायक एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं. एनडीए नेता भी लगातार विपक्ष में बड़ी टूट होने के दावे कर रहे हैं. 

इस बैठक के बाद आरजेडी के अटूट रहने की संभावना पर भी सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में जेडीयू विधायक अजीत सिंह ने कहा था कि राजनीति में तो कभी भी कुछ हो सकता है और खरमास समाप्त होने के बाद यदि कुछ हो जाता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा था कि हम लोगों की नजर किसी पर नहीं है. हम लोग काहे किसी को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे. नीतीश बाबू की सरकार में तो सबका काम हो रहा है विपक्ष के विधायकों में इसलिए घबराहट है कि उधर रहेंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा. इसलिए भाग-दौड़ का आभास और हवा हम लोगों को महसूस हो रहा है. इसलिए कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा.

बता दें कि राजद नेताओं संग बैठक में तेजस्वी ने पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है. तेजस्वी संगठन में जरूरी बदलावों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे. इस बैठक में आगामी बजट सत्र की तैयारी को लेकर भी चर्चा की. तेजस्वी की ओर से बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने, विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर नेताओं को निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव भी पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल सकते हैं. इस यात्रा को लेकर भी पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया गया. हालांकि, इन सब जरूरी दिशा-निर्देशों को देते वक्त पार्टी के विधायक ही मौजूद नहीं थे.

वहीं इस बैठक से एकबार फिर से लालू परिवार के मतभेद सामने आ गए. रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए एक्स (X) पर लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है. खुद का आत्ममंथन और जिम्मेदारी लेना. अपने इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिह्नित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. इससे पहले रोहिणी ने लिखा था कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई 'बड़ी विरासत' को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, 'अपने' और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी 'नए बने अपने' ही काफी होते हैं.

