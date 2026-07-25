/राजद का हाल बसपा जैसा न हो जाए! छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी से पार्टी असहाय

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पटना: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बीत गया, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद रहे. पटना के अलावा कई जिलों में छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लापता हैं. बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं. वहां विपक्ष की आवाज प्रशांत किशोर बन रहे हैं. गॉसिप की बात करें तो राजद नेता रेखा कुमारी तीसरे नंबर की रेस में जाती दिख रही हैं. इस तरह तेजस्वी यादव की ज्वलंत मुद्दों पर गैर-मौजूदगी ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व संकट के समय सड़कों पर नहीं दिखा तो पार्टी का हाल भी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी जैसा हो सकता है. एक समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार हुआ करती थी, लेकिन नेतृत्व की लगातार निष्क्रियता के चलते वह अपना जनाधार धीरे-धीरे खोती चली गई.
छात्र आंदोलन और मानसून सत्र से तेजस्वी यादव की दूरी
एक तरफ संसद का मानसून सत्र देखिए और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र देखिए. फर्क साफ नजर आएगा. संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की अन्य पार्टियां सरकार को आंखें दिखा रही हैं, चुनौती दे रही हैं, कार्यवाही नहीं चल पा रही है. कई महत्वपूर्ण बिल अटक गए हैं. सरकार लगातार विपक्ष के साथ अंदरखाने वार्ता कर रही है और विपक्षी नेताओं को मनाने की गुहार कर रही है, लेकिन बिहार में नेता विपक्ष लापता हैं.
ज्वलंत मुद्दे उठाने की तो छोड़िए, छात्रों ने जो मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन करना शुरू किया है, उसको दिशा देने के लिए भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हैं. वरिष्ठ पत्रकार और जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल कहते हैं कि ऐसे समय में जब सदन के भीतर और बाहर नेता विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वो राज्य में ही नहीं हैं. ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक तरह की निराशा बढ़ती जा रही है.
मृत्युंजय तिवारी का पार्टी छोड़ना बड़ा झटका
नेतृत्व की गैर-मौजूदगी का सीधा असर पार्टी के आंतरिक ढांचे पर भी पड़ना शुरू हो गया है. तभी तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजतर्रार प्रवक्ता और कद्दावर नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
मृत्युंजय तिवारी राजद के उन बेबाक प्रवक्ताओं में शुमार किए जाते थे, जो गंभीर मुद्दों पर अपनी राय उतनी ही गंभीरता से रखते चले आ रहे थे. उन्होंने उपेक्षा और संवादहीनता का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. जानकार कहते हैं कि ऐसे ही यदि नेतृत्व गंभीर मुद्दों के समय अनुपस्थित रहा तो आने वाले दिनों में राजद के लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा.
क्या राजद का हश्र बसपा जैसा होगा?
उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने एक समय ब्राह्मण और दलितों के भाईचारे के नाम पर मजबूत सरकार बनाई थी, लेकिन आज की तारीख में जमीनी कार्यकर्ता कट चुके हैं. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मायावती ने जमीनी मुद्दों और आंदोलन की राजनीति को किनारे कर दिया, जिससे उनका वोटबैंक पूरी तरह बिखर गया.
अगर राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही गंभीर मुद्दों से अनुपस्थित होता रहा तो बसपा जैसी हालत होने में देर नहीं लगेगी. लालू प्रसाद यादव की सक्रियता के समय में राजद सड़क पर संघर्ष करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज पार्टी केवल सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के लिए जानी जाती है. यह रणनीति पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो रही है.
कार्यकर्ताओं में निराशा और भविष्य की राह
अगर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो नेतृत्व को गंभीर मुद्दों पर सड़कों पर आना होगा और आंदोलन को धार देनी होगी. ऐसा न होने पर जमीनी कार्यकर्ता खुद को असहाय और दिशाहीन महसूस करेंगे और पार्टी का जनाधार सिकुड़ता चला जाएगा.