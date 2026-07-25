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राजद का हाल बसपा जैसा न हो जाए! छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी से पार्टी असहाय

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिना एक पूरा मानसून सत्र बीत चुका है. छात्र आंदोलन की आग बिहार में सुलग रही है और स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 25, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:07 PM IST
राजद का हाल बसपा जैसा न हो जाए! छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी से पार्टी असहाय
Image Credit: तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है (AI Image)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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