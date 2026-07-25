/राजद का हाल बसपा जैसा न हो जाए! छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी से पार्टी असहाय

पटना: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बीत गया, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद रहे. पटना के अलावा कई जिलों में छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लापता हैं. बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं. वहां विपक्ष की आवाज प्रशांत किशोर बन रहे हैं. गॉसिप की बात करें तो राजद नेता रेखा कुमारी तीसरे नंबर की रेस में जाती दिख रही हैं. इस तरह तेजस्वी यादव की ज्वलंत मुद्दों पर गैर-मौजूदगी ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व संकट के समय सड़कों पर नहीं दिखा तो पार्टी का हाल भी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी जैसा हो सकता है. एक समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार हुआ करती थी, लेकिन नेतृत्व की लगातार निष्क्रियता के चलते वह अपना जनाधार धीरे-धीरे खोती चली गई.