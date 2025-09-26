Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937359
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Tej Pratap Yadav: क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि जनशक्ति जनता दल के बैनर तले आगामी बिहार चुनाव लड़ा जाएगा. उनका कहना है कि हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. बिहार में तेज प्रताप से पहले भी बहुत लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता ही हासिल हुई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav Party: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एक और पार्टी लॉन्च हो गई है. अब राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दी है. उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है. उनकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन की ओर से ब्लैक बोर्ड चुनाव निशान भी जारी कर दिया गया है. इसकी जानकारी भी तेज प्रताप ने ही सोशल मीडिया पर दी है. तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. अब सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत में तेज प्रताप खुद को स्थापित कर पाएंगे या उनका हाल भी शिवपाल यादव और राज ठाकरे जैसा होगा. 

दरअसल, राजद अध्यक्ष लालू यादव ने तेज प्रताप यादव के प्रेस-प्रसंग से जुड़े एक फेसबुक पोस्ट से नाराज होकर उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया था. पार्टी-परिवार से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव ने पहले तो टीम तेज प्रताप का गठन करके जनता के बीच जाना शुरू किया और अपने कैंडिडेट घोषित करना शुरू किया. लालू के बेटे होने के नाते तेज प्रताप जहां जाते थे, भारी भीड़ उन्हें देखने को आ जाती थी. इससे उत्साहित होकर अब उन्होंने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि जनशक्ति जनता दल के बैनर तले आगामी बिहार चुनाव लड़ा जाएगा. उनका कहना है कि हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है.

ये भी पढ़ें-  Bihar Election 2025 LIVE: बिहार पहुंची प्रियंका गांधी, पटना में महिलाओं के साथ करेंगी संवाद, मोतिहारी में भी कार्यक्रम

Add Zee News as a Preferred Source

तेज प्रताप यादव की तरह यूपी में शिवपाल यादव और महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने भी परिवार के खिलाफ जाकर अपनी नई पार्टी बनाई थी. यूपी में अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी, तब शिवपाल के साथ उनका खूब झगड़ा हुआ था. अखिलेश से नाराज होकर शिवपाल ने गुस्से में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया था. प्रसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था. इस चुनाव में प्रसपा को भले ही कोई सफलता हासिल ना हुई हो, लेकिन शिवपाल ने अखिलेश के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था. खुद शिवपाल यादव चुनाव हार गए थे. इसके बावजूद प्रसपा नेता इसी में खुश और संतुष्ट थे कि अखिलेश को उनके किए का फल मिल गया.

ये भी पढ़ें-  गुजरात के चुनाव में सीआर पाटिल ने धुआं-धुआं कर दिया था, अब बिहार में दिखाएंगे जौहर

इसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ सियासी मतभेद के चलते साल 2006 में 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' नाम से एक अलग पार्टी की स्थापना की थी. मनसे पार्टी ने पहली बार 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था. लोकसभा चुनाव में मनसे के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, लेकिन सीट जीतने के लिए काफी नहीं थे. हालांकि, इसके ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 विधायक चुने गए थे. इसके बाद पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई. इस विधानसभा चुनाव में मनसे ने 125 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन पार्टी इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई. राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे.

ये भी पढ़ें-  'इनडिसिप्लीन बर्दास्त नहीं..' NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल से CM नीतीश नाराज

बिहार की सियासत में खुद को स्थापित कर पाना तेज प्रताप यादव के लिए इतना भी आसान नहीं. उनसे पहले भी बहुत लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता ही हासिल हुई है. पिछले चुनाव में जेडीयू नेता बिनोद कुमार चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी ने अचानक से बिहार सियासत में कदम रखा था. लंदन रिटर्न्स पुष्पम प्रिया ने प्लूरल्स के नाम से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए. वे खुद भी दो सीटों से चुनाव लड़ीं और दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. प्लूरल्स के ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जन सुराज पार्टी लॉन्च करके बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जन सुराज ने बिहार उपचुनाव से सियासत में कदम रखा था और उसे चारो सीटों पर हार मिली थी.

TAGS

Tej Pratap Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Tej Pratap Yadav
क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?
Bihar News
बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का PM मोदी ने किया शुभारंभ
CR Patil
गुजरात के चुनाव में सीआर पाटिल ने धुआं-धुआं कर दिया था, अब बिहार में दिखाएंगे जौहर
patna news
I LOVE मुहम्मद को पटना से मिला तगड़ा जवाब, लगा पोस्टर- आई लव महादेव
Bhojpuri news
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं', भोजपुरी सुपरस्टार खुलासा
Women Employment Scheme
क्या है महिला रोजगार योजना? जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए 10000
Bhojpuri news
काजल के 'चिकन समान' का नेवान करना चाहते हैं निरहुआ! निकला 'आशिक आवारा' का कनेक्शन
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की जनशक्ति जनता दल पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'
Begusarai News
राजा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पायी गुड़िया खातून, लगा ली फांसी, इश्क का खौफनाक अंत
Muzaffarpur News
'इनडिसिप्लीन बर्दास्त नहीं..' NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल से CM नीतीश नाराज
;