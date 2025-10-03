Advertisement
Bihar Chunav 2025: काम कब करेंगे? 'मन की बात', 'दिल की बात' और 'चुनाव की बात' ही करेंगे: तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक डॉ. संजीव के राजद पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और RSS पर भी जमकर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो बातें करते हैं, चुनाव खत्म होता है तो कोई बात नहीं करते.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:13 PM IST

तेजस्वी यादव
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने जेडीयू विधायक डॉ. संजीव के राजद में शामिल होने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण वह खुद मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया. तेजस्वी ने कहा कि डॉ. संजीव को हमने ऑनलाइन सदस्यता दिलाई है. वह हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं.

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या और भी एनडीए विधायक राजद में शामिल होंगे, तो तेजस्वी ने कहा कि बहुत लोग इच्छुक हैं, राजद में आने के लिए. जैसे-जैसे सबकुछ तय होगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा. इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके सामने खुलासा होगा.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर तेजस्वी ने कहा कि जल्द ही सहमति बन जाएगी. महागठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी. चुनाव आयोग की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनकी नियमित प्रक्रिया है. उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया.

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हालिया घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना और दंगा-फसाद करना है, यही चाल और चरित्र है. कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी ने कहा कि इस पर वह कुछ नहीं कहेंगे. हालाकि, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक RSS का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है.

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं से प्रस्तावित वर्चुअल मीटिंग को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि काम कब करेंगे? 'मन की बात', 'दिल की बात' और 'चुनाव की बात' ही करेंगे. जब चुनाव आता है तो बातें करते हैं, चुनाव खत्म होता है तो कोई बात नहीं करते. बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन उस पर कभी एक शब्द भी नहीं कहा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

