बड़ा बदलाव: नीतीश के हटते ही बिहार में शुरू होगा द्विध्रुवीय राजनीति का दौर, अब आमने-सामने होंगे भाजपा और राजद

Bihar Politics: नीतीश कुमार का बतौर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सफर समाप्त होने जा रहा है. वे राज्यसभा जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. आने वाले कुछ दिनों में वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत में आ जाएगी. बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब तक बिहार की राजनीति को तिकड़ी में बांट रखा था. भाजपा और राजद के अलावा जेडीयू इस तिकड़ी का हिस्सा थी. इन्हीं तीनों दलों के इर्द-गिर्द बिहार की राजनीति कई दशकों से घूम रही थी. नीतीश कुमार इसका फायदा भी उठाते थे. भाजपा और राजद एक साथ नहीं आ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी राजद तो कभी भाजपा के साथ आते थे और सरकार बना लेते थे. अब उनके राज्यसभा जाने की स्थिति में राज्य की राजनीति में भाजपा और राजद आमने सामने होंगे और तिकड़ी बनाने के लिए नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे.
नीतीश कुमार का जाना और भाजपा के सीएम का आना
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से बिहार की सक्रिय राजनीति से किनारे हो रहे हैं और भाजपा के लिए यह ऐतिहासिक अवसर में बदल गया है. अब बिहार में भाजपा एनडीए की सबसे बड़ी ताकत बन गई है और पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है.
अति पिछड़ा वोट बैंक पर भाजपा और राजद की नजर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में अगड़ा, पिछड़ा और दलितों के स्थापित वोट बैंक से इतर अति पिछड़ा वोट बैंक तैयार किया था, जो राज्य की आबादी का करीब 36 प्रतिशत हैं. अब नीतीश कुमार के इसी कोर वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होड़ रहेगी.
जेडीयू के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत कुमार का उदय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिक्कत वाली बात यह रही कि उन्होंने अपने 20 साल के शासनकाल में कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया या कोई तैयार हो नहीं पाया. अब जब स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है तो बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लांच करने जा रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बच जाए. हालांकि, यह उनके लिए इतना आसान काम नहीं रहने वाला है.
