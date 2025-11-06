Advertisement
'महिलाएं खूब कर रहीं वोटिंग', मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डाला वोट और फिर बोल दी ये बात

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है. समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी एवं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उजियारपुर के क्वेटा उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 363 पर मतदान किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि एनडीए के पक्ष में जनसमर्थन साफ नजर आ रहा है. 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:28 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. राज्य में चुनावी माहौल शांतिपूर्ण है और मतदाता उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं. इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री तथा समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा से जदयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी ने अपने पैतृक क्षेत्र उजियारपुर के क्वेटा उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 363 पर मतदान किया. 

मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और हमने भी अपना मतदान कर दिया है. हमने किसके पक्ष में मतदान किया है, यह बताने में कोई संकोच नहीं—हमने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है. पिछले कई महीनों से हमने लगातार प्रचार किया और जनता का रुख साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिख रहा है.

ये भी पढ़ें: 'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश

उन्होंने आगे कहा कि मतदान के पहले ही चरण में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है. सुबह से ही महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचीं और मतदान के बाद जलपान किया. यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का प्रभाव समाज में विशेषकर महिलाओं, गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ा है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को जागरूक करने और रोजगार की दिशा में अग्रसर करने के लिए कई योजनाएं चलाईं, जिनका सीधा परिणाम आज मतदान केंद्रों पर दिख रहा है. जनता पहले से ही जागरूक है और एनडीए सरकार की योजनाओं का गहरा प्रभाव ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है.
इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

