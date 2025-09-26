Advertisement
Bihar News: लालटेन राज में अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने झेली: पीएम मोदी

Bihar News: 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के शुभारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कि बिहार की सभी बेटियों के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है. इसी शुभारंभ के मौके पर उन्होंने RJD और कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा. उन्होंने RJD की सरकार के बिहार में होने पर महिलाओं को होने वाली परेशानी पर भी तंज कसा.

Sep 26, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के शुभारंभ के मौके पर कहा कि बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है. इसी क्रम में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करना बहुत गर्व की बात है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना के तहत 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10–10 हजार रुपए भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मुझे 'जीविका निधि साख सहकारी संघ' शुरू करने का अवसर मिला था. अब इस व्यवस्था की ताकत 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना के साथ जुड़ जाएगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है. अब तक 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं. उनकी मेहनत से गांव बदला है, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा. कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, 'आज लूट की काफी बातें हो रही हैं, लेकिन पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से अगर एक रुपया भेजा जाता है, तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है.' उन्होंने कहा कि आज ये जो 10–10 हजार रुपए भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता.

राजद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने ही झेली है. वो दिन याद कीजिए जब बिहार की सड़कें टूटी-फूटी होती थीं, पुल-पुलिया का नामोनिशान नहीं था. तब सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती थी? बाढ़ में परेशानी इतनी बढ़ जाती थी कि गर्भवती महिलाएं समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाती थीं, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता था.'

पिछले 11 साल में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है, तो उसका फायदा समाज के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है. उदाहरण के लिए, उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान और बैंक दीदी अभियान, ये सब भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बना रहे हैं. हमारा एक ही लक्ष्य है, आपके सपने पूरे हों.'

