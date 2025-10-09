ब्रेकिंग न्यूज

उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही जन सुराज कार्यालय में समर्थकों का भारी हंगामा

जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ समर्थकों ने हंगामा कर दिया. इसके बाद नारेबाजी होने लगी. समर्थकों ने कई सीटों को लेकर आपत्ति जताई. समर्थकों ने कहा कि आरसीपी सिंह ने इशारों पर लिस्ट तैयार हुई है. बेनीपट्टी से अवध किशोर झा को कुछ समर्थक चाहते थे कि वह चुनाव जनसुराज से लड़े, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला.

समर्थकों ने कहा कि अब वो जनसुराज का चुनाव में विरोध करेंगे. वहीं, कुछ समर्थक नालंदा के कुछ विधानसभा को लेकर नाराजगी जाता रहे हैं. समर्थकों ने कहा कि आरसीपी सिंह के इशारों पर लिस्ट जारी हुआ है. समर्थकों ने कहा कि देखते जाइए अब कैसे इस्तीफा का दौर चलता है.