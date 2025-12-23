Year Ender 2025: लालू परिवार से लेकर SIR, वोट चोरी और हिजाब विवाद तक, 2025 में इन मुद्दों ने बिहार का सियासी टेंपरेचर बढ़ाया

Year Ender 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और कुछ ही दिनों बाद नए साल यानी Happy New Year 2026 की शुरुआत होने वाली है. बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इस पूरे साल प्रदेश का सियासी पारा काफी चढ़ा रहा. नेताओं की बयानबाजी से लेकर अन्य कई मुद्दों पर काफी हंगामा बरपा. इतना ही नहीं कुछ मुद्दे तो ऐसे भी रहे, जिनसे बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति प्रभावित हुई. इनमें वोटर लिस्ट में SIR प्रक्रिया प्रमुख है. चुनाव आयोग ने SIR की शुरुआत बिहार से ही की थी. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से निकला 'वोट चोरी' शब्द अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही पीएम मोदी को कहे गए अपशब्दों का गुस्सा भी पूरे देश में देखने को मिला. वहीं लालू यादव के परिवार का घमासान भी राष्ट्रीय स्तर पर छाया रहा. इसके अलावा नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर भी पूरे देश में खूब सियासत हो रही है.

वोटर लिस्ट में SIR- चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से की है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में SIR प्रक्रिया को पूरा किया. इसके विरोध में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा काटा. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को सही ठहराया. बिहार में SIR सफलता प्रक्रिया पूर्वक पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं. बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से SIR कराने की घोषणा कर चुका है. कई राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. हालांकि, विपक्ष अभी तक इसका विरोध कर रहा है. वोट चोरी- बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर तमाम गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी की है. बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने इसी मुद्दे पर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाली. इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को जनता के सामने पेश किया और दावा किया कि SIR के दौरान उनका नाम काट दिया गया. हालांकि, उनके दावे पूरी तरह से झूठे निकले. यही वजह रही कि बिहार की जनता को इस मुद्दे में कोई दम नजर नहीं आया और चुनाव में महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. मोदी की मां को अपशब्द- राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बेगूसराय में मंच से पीएम मोदी की स्वर्गवासी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं. हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं इस घटना के खिलाफ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं में खासा गुस्सा देखने को मिला. इसके बाद महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में एकतरफा वोट किया और इसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की. इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है. लालू परिवार में दरार- इस साल बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का परिवार काफी सुर्खियों में रहा. 2025 की शुरुआत में ही तेज प्रताप यादव को प्रेम-प्रसंग के मामले में लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जेजेडी बनाकर अपनी अलग सियासी राह चुन ली है. हालांकि, जेजेडी को इस चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी. खुद तेज प्रताप यादव भी अपना चुनाव हार गए. वहीं चुनाव के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी-परिवार से नाता तोड़ लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनको अपमानित करके घर से निकाला गया है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके ऊपर चप्पल फेंके गए हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना- बिहार चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करके प्रदेश की महिलाओं को अपना रोजगार शुरु करने के लिए 10-10 हजार रुपये देने का काम किया. चुनाव से पहले इस योजना का लाभ एक करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिल गया था. एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत में इसका बड़ा योगदान बताया जा रहा है. बिहार चुनाव के बाद से यह योजना काफी सुर्खियों में है और आने वाले समय में कई अन्य राज्यों में सरकारें यही रणनीति अपनाती हुई दिखाई दे सकती हैं. बिहार चुनाव में एनडीए की वापसी- बिहार एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापसी की. इस चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद की ओर से सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे थे. हालांकि, जब रिजल्ट आया तो तेजस्वी यादव के अरमानों पर पानी फिर गया. राजद अगर दो-तीन सीटें और हार जाती तो तेजस्वी के हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाता. वहीं नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली. देश में वह पहले नेता हैं जो इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. नीतीश कुमार का हिजाब विवाद- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया था. इस पर विपक्ष से लेकर मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है. विपक्ष एकजुट होकर इस घटना की आलोचना करने में जुटा है. तो वहीं मुस्लिम संगठन सीएम से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी डॉन से भी धमकी मिल चुकी है. नितिन नबीन के हाथों में बीजेपी की कमान- बिहार चुनाव के कुछ ही सप्ताह बाद बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के PWD मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. बिहार की राजनीति में भले ही नितिन नबीन का बड़ा नाम हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें शायद ही कोई जानता हो. आज वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च नेता बन चुके हैं.