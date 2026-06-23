योगी सरकार ने प्रयागराज में सील करवा दी फैजल खान की कोचिंग, देखते रह गए सम्राट चौधरी

कार्रवाई कैसे होती है, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीखना चाहिए. लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट पर तेजी से काम शुरू हुआ और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने फैजल खान की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज को सील कर दिया. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तो ग्लोबल स्टडीज वाली ​बिल्डिंग को ही अवैध करार दे दिया है और कोचिंग पर ताला लटक गया है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ग्लोबल स्टडीज पर फायर सेफ्टी मानकों और बच्चों की क्षमता को लेकर गंभीर लापरवाही पाई गई थी. अधिकारियों का कहना था कि कोचिंग में मानकों को लेकर बड़ी कमियां पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई. दूसरी ओर, पटना पुलिस, पटना अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई को लेकर बड़ी बड़ी डींगें हांकी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए. पटना पुलिस तो कुछ करना ही नहीं चाहती, ऐसा प्रतीत हुआ. पटना पुलिस ने फैजल खान को पूरा समय दिया कि वो कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे लेकर आ जाएं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भले ही रोजाना के बयान में अपराध के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पुलिस उनकी ही बातों को सीरियस नहीं लेती है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह बात समझनी चाहिए कि केवल एनकाउंटर कर देने से कोई भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं हो जाता.