योगी सरकार ने प्रयागराज में सील करवा दी फैजल खान की कोचिंग, देखते रह गए सम्राट चौधरी

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कार्रवाई कैसे होती है, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीखना चाहिए. लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट पर तेजी से काम शुरू हुआ और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने फैजल खान की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज को सील कर दिया. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तो ग्लोबल स्टडीज वाली बिल्डिंग को ही अवैध करार दे दिया है और कोचिंग पर ताला लटक गया है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ग्लोबल स्टडीज पर फायर सेफ्टी मानकों और बच्चों की क्षमता को लेकर गंभीर लापरवाही पाई गई थी. अधिकारियों का कहना था कि कोचिंग में मानकों को लेकर बड़ी कमियां पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई. दूसरी ओर, पटना पुलिस, पटना अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई को लेकर बड़ी बड़ी डींगें हांकी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए. पटना पुलिस तो कुछ करना ही नहीं चाहती, ऐसा प्रतीत हुआ. पटना पुलिस ने फैजल खान को पूरा समय दिया कि वो कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे लेकर आ जाएं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भले ही रोजाना के बयान में अपराध के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पुलिस उनकी ही बातों को सीरियस नहीं लेती है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह बात समझनी चाहिए कि केवल एनकाउंटर कर देने से कोई भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं हो जाता.
प्रयागराज में अफसरों ने बताया कि ग्लोबल स्टडीज में फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा था. इससे इमरजेंसी में भगदड़ होने का खतरा पैदा हो सकता था. योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज के प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के फैजल खान के कोचिंग को सील कर दिया, जबकि बिहार में कोचिंग सेंटर पर फायरिंग और पथराव के मामले में फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया गया और कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट पाने में वे सफल हो गए.
अब बिहार में विपक्षी दलों का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में फैजल खान के ग्लोबल स्टडीज पर कार्रवाई हो सकती है तो पटना में बिहार पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर पाई, जबकि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. पथराव के आरोपी रोशन आनंद को तो बिहार पुलिस ने कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फैजल खान पर आरोप था कि उन्होंने अपने गार्डों को फायरिंग करने के लिए उकसाया था. पुलिस को दोनों गार्डों ने बयान भी दिया था. फिर भी बिहार पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाई और उनको कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट पाने का पर्याप्त मौका मिल गया. कुल मिलाकर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार सब कुछ देखती रही.
बता दें कि पटना के कदमकुआं इलाके में फैजल खान की कोचिंग के बाहर हुए पथराव और फायरिंग की घटना के बाद मामले ने तब तूल पकड़ लिया, जब पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया. पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फैजल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. फायर सेफ्टी ऑडिट में कमियां पाए जाने पर भी केवल कार्रवाई की धौंस दी जाती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं. बस एक नोटिस जारी कर दिया गया था.
रोशन आनंद की गिरफ्तारी और फैजल खान की गिरफ्तारी न होने के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन पटना पुलिस ढुलमुल रवैया अपनाती रही. फिलहाल, पटना कोर्ट से फैजल खान को अंतरिम राहत मिली हुई है. कुल मिलाकर, यह जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया क्रिस्टल क्लीयर है. नियमों को लेकर वहां सख्ती है, आज प्रयागराज में जो कार्रवाई हुई, उससे साबित हो गया. दूसरी ओर, बिहार में निर्णय प्रक्रिया उलझी हुई और दिशाहीन साबित हो रही है. कम से कम कोचिंग विवाद में पटना पुलिस की कार्रवाई के आधार पर यह बात कही जा सकती है.