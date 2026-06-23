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योगी सरकार ने प्रयागराज में सील करवा दी फैजल खान की कोचिंग, देखते रह गए सम्राट चौधरी

बिहार के भाजपाइयों को बड़ी उम्मीदें थीं कि राज्य में उनकी अपनी सरकार हो. आज अपनी ही सरकार में एनकांउटर के खिलाफ बड़े भाजपाई आवाज बुलंद कर रहे हैं. क्या इसलिए भाजपाइयों ने यह सरकार बनाई थी ​कि सरेंडर करने के बाद भी किसी भरत तिवारी को पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर दे.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 23, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:59 PM IST
योगी सरकार ने प्रयागराज में सील करवा दी फैजल खान की कोचिंग, देखते रह गए सम्राट चौधरी
Image Credit: योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी की सरकार के फैसलों में अंतर (AI Image)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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