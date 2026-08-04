'आप किसी गलत व्यक्ति को बिहार पर नहीं थोप सकते', जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा

राज्य चुनें
'बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत का मतलब यह समझा जाए कि आप किसी गलत व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व करने के लिए नहीं थोप सकते हैं. चाहे जितने भी लोग आपके समर्थन में हों, लेकिन जनता आपके अहंकार के खिलाफ है. लोगों ने जाति, धर्म और मोदी भक्ति से ऊपर उठकर बिहार की तरक्की के लिए अपना विधायक चुना है.' ये बातें बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जी न्यूज से बातचीत में कही.
बिहार में विकल्प की राजनीति का चेहरा बनने पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी मुझे नहीं मालूम कि यह विकल्प की राजनीति क्या होती है. मैं चाहता हूं कि लोगों को बिहार में विकल्प मिले. जो सत्ता में हैं, यह उनके लिए खतरे की घंटी है और जो विपक्ष में बैठा हुआ है, वह मरा हुआ है, उसके लिए क्या घंटी है. आप को समझना चाहिए कि आप किसी आदमी को जनता के सामने नहीं थोप सकते हैं.
मीसा भारती के बयान को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, हर व्यक्ति की अपनी सोच है. मैं तो बिहार में समाज के साथ मिलकर काम करूंगा. मैं बिहार में बदलाव लाना चाहता हूं. शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहता हूं. बांकीपुर बिहार के दूसरे हिस्से से अलग है. यहां पढ़े-लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कई मामले में बांकीपुर दूसरे शहर से कुछ कम है. इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी चीजों का विकास हो. इसकी एक अलग पहचान बने.
दिल्ली के जंतर-मंतर आंदोलन में शरीक न होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, देखिए, जब आंदोलन चल रहा था तब मैं चुनाव में व्यस्त था. सोनम वांगचुक को जानता हूं. वे मेरे मित्र हैं. मैं उनसे मिलता हूं. बात करता हूं और मैं उनसे मिलूंगा भी और आगे भी बात करूंगा. उनको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इसके अलावा मुझे उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था.
झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विरोध पर उन्होंने कहा कि बिहारी होने के नाते मैं नहीं चाहता कि कोई अनपढ़, अपराधी आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने. मुझे किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है. मुख्यमंत्री बीजेपी का है तो भाजपा का ही रहे, लेकिन कोई अच्छा आदमी बने.