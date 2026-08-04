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'आप किसी गलत व्यक्ति को बिहार पर नहीं थोप सकते', जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले ही बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है. बांकीपुर उन चुनिंदा सीटों में से रही है, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी.

Written ByPrashant JhaEdited BySunil MIshra
Published: Aug 04, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:05 PM IST
'आप किसी गलत व्यक्ति को बिहार पर नहीं थोप सकते', जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा
Image Credit: प्रशांत किशोर (File Photo)

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रिंट की पत्रकारिता से टीवी की पत्रकारिता में आए प्रशांत झा वर्तमान में जी न्यूज में पत्रकार हैं. माया पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत झा वर्ष 2000 में ANI के साथ टीवी पत्रकारिता में आए. नेपाल में राजा बिरेंद्र की हत्या की रिपोर्टिंग, किडनी रैकेटियर डॉ. अमित की नेपाल के चितवन से गिरफ्तारी के साथ ही नेपाल में राजशाही के अंत और डेमोक्रेसी की शुरुआत के गवाह के साथ ही अभी 2024 में बिहार में NEET परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया. ग्राउंड रिपोर्टिंग  के लिए प्रशांत झा जाने जाते हैं. लालू यादव के शासन काल में बन्दर के हाथ में बिहार - की रिपोर्टिंग को लेकर सम्मानित भी हुए हैं. मगध विश्वविद्यालय के AN COLLEGE से अर्थशास्त्र में MA प्रशांत झा बिहार की पत्रकारिता में पिछले 35 साल से सक्रिय हैं.

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