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Zama Khan: सम्राट सरकार में एक मुस्लिम नेता बना मंत्री, जानिए कौन हैं जमा खान

Who is Zama Khan: जमा खान के लिए साल 2020 का चुनाव जीवन का 'टर्निंग पॉइंट' साबित हुआ, जब वे पहली बार चुनाव जीते और विधायक बने. चुनावी जीत के बाद उन्होंने जदयू का दामन थामा लिया.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 07, 2026, 12:50 PM IST

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जमा खान, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)
जमा खान, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

Zama Khan Profile: बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा. जिसके लिए पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. इस दौरान जदयू के कोटे से जमा खान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. जमा खान को नीतीश कुमार का बहुत करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि कौन हैं जमा खान.

दरअसल, सीएम सम्राट चौधरी की इस पूरी कैबिनेट में जिस एक चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, वह हैं जमा खान. उनका सियासी संघर्ष बहुत बड़ा रहा है. उन्होंने साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर चुनावी राजनीति में कदम रखा था. हालांकि, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें लगातार तीन बार हार की कड़वी घूंट पीनी पड़ी.

जमा खान के लिए साल 2020 का चुनाव जीवन का 'टर्निंग पॉइंट' साबित हुआ, जब वे पहली बार चुनाव जीते और विधायक बने. चुनावी जीत के बाद उन्होंने जदयू का दामन थामा लिया. वह नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं.

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चलिए जानते हैं कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक जमा खान के पास कितनी संपत्ति है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हलफनामे के अनुसार, जमा खान के पास करीब 1.57 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है. जमा खान पर 16.8 लाख रुपए का कर्ज है.

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