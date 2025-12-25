Advertisement
Zee Bihar Exclusive: 20 में से 17.5 अंक लेकर भाजपा के सबसे बड़े ओहदे तक जा पहुंचे नितिन नबीन

Zee Bihar Exclusive: अभी तक यह अबूझ पहेली है कि आखिरकार नितिन नबीन का चयन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए क्यों और कैसे हुआ था? अब इस खबर के बाद से बहुत हद तक तस्वीर साफ हो सकेगी.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:52 AM IST

नितिन नबीन
Zee Bihar Exclusive: बिहार भाजपा के नेता नितिन नबीन अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने संभाल लिया है और अभी वे बिहार के दौरे पर आए हैं. लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. धार्मिक स्थलों पर मत्था टेक रहे हैं. उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने से बिहार भाजपा के नेताओं में उत्साह का माहौल है. यह पहली बार है कि बिहार भाजपा का कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान संभालने जा रहा है. अभी वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होगा, तब नितिन नबीन ही यह ओहदा संभालेंगे. इस बीच Zee Bihar को अंदर की खबर हाथ लगी है, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर नितिन नबीन कैसे भाजपा के सर्वोच्च पद के दावेदार बन गए.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो अर्हताएं रखी थीं, उनमें 5 प्वाइंट तय किए गए थे और प्रत्येक प्वाइंट पर 4 अंक रखे गए थे. इस तरह कुल मिलाकर 20 अंकों में से जो सबसे अधिक अंक लेकर आने वाला था, उसे अध्यक्ष पद का दावेदार माना जाने वाला था. Zee Bihar को भाजपा के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से नितिन नबीन को 20 में से 17.5 अंक हासिल हुए थे और नंबर के मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं था. दूसरे स्थान पर आने वाले नेताजी को (नाम ज्ञात नहीं) 20 में से 14 अंक हासिल हुए थे तो तीसरे नंबर पर दो या दो से अधिक लोग थे, जिनको 12 अंक मिले थे. इस तरह नितिन नबीन को डिस्टिंक्शन मिला और वे भाजपा के सर्वोच्च पद तक जा पहुंचे.

अब आइए, आपको वो 5 प्वाइंटर के बारे में बताते हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के पैरामीटर बने:

1. मूल रूप से भाजपाई यानी हार्डकोर संगठन का व्यक्ति हो: 4 अक

2. प्रशासनिक अनुभव हो: 4 अंक

3. पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दे चुका हो: 4 अंक

4. साफ सुथरी छवि हो यानी किसी तरह का आरोप न हो: 4 अंक

5. उम्र 40 से 50 साल के बीच हो: 4 अंक

नीचे के दोनों और पहले प्वाइंटर यानी 1, 4 और 5 नंबर पर जो शर्तें थी, नितिन नबीन को उनमें फुल मार्क्स हासिल हुए. इसका मतलब यह हुआ कि 1, 4 और 5 नंबर के प्वाइंटर से नितिन नबीन को 12 अंक हासिल हो गए, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी है और उम्र भी 40 से 50 साल के बीच है. मूल रूप से वे भाजपाई भी हैं और किसी दल से भाजपा में नहीं आए हैं. 2 और 3 नंबर पर जो योग्यताएं तय की गई थीं, उनमें से दूसरे नंबर की अर्हता पर 2.5 अंक मिले और तीसरे नंबर की अर्हता पर 3 अंक हासिल हुए थे. इस तरह उनका कुल अंक 17.5 हुआ और पार्टी ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया.

2 और 3 नंबर पर निर्धारित योग्यता में उनके अंक इसलिए कटे, क्योंकि मंत्री पद पर काम करते हुए उन्हें केवल 4 साल ही हुए थे और उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे, उनमें से कइयों के पास इस पद पर काम करते हुए अधिक समय व्यतीत हुए थे. पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने के मामले में भी उनके पास केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी के रूप में सफलता थी और अभी वे उसी राज्य के प्रभारी भी हैं, जबकि दूसरे नेताओं की बात करें तो कई लोग बड़े राज्यों के प्रभारी महासचिव का काम देख चुके थे. कई राज्यों में पार्टी को चुनाव जिता चुके थे.

नितिन नबीन का बायोडाटा

1. व्यक्तिगत विवरण

नाम: नितिन नवीन

जन्मतिथि: 23 मई 1980

पिता का नाम: स्व. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा

माता का नाम: स्व. मीरा सिन्हा

पत्नी का नाम: श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव

संतान: एक पुत्र (अव्यस्क) एवं एक पुत्री (अव्यस्क)

शैक्षणिक योग्यता: इंटरमीडिएट

जाति: कायस्थ

जन्मस्थान: राँची (झारखंड)

पता: 3, टेलर रोड, पटना 800001

नितिन नबीन का राजनीतक सफर

2006: ​विधायक, पटना पश्चिम विधानसभा (जीत का अंतर- 65,167)

2010: विधायक, बांकीपुर विधानसभा (जीत का अंतर- 65,167)

2015: विधायक, बांकीपुर विधानसभा

2020: विधायक, बांकीपुर विधानसभा

2021: मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

2024: मंत्री, नगर विकास एवं आवास तथा विधि वभाग, बिहार सरकार

2025: मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

2025: विधायक, बांकीपुर वधानसभा (लगातार 5वीं बार 52,000 मत से विजयी)

2025: मंत्री, पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास, बिहार सरकार

नितिन नबीन: संगठनात्मक दायित्व

2008: राष्टीय कार्यसमिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा; सह-प्रभारी (युवा मोर्चा)

20102013: राष्टीय महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा

20162019: प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बिहार प्रदेश

2019: सिक्किम भाजपा के चुनाव प्रभारी (लोकसभा एवं वधानसभा चुनाव)

जून 2019: सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी

नितिन नबीन की सामाजिक एवं राजनीतिक उपलब्धियां

2008: राष्टीय कार्यसमिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा; सह-प्रभारी (युवा मोर्चा)

20102013: राष्टीय महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा

20132016: राष्टीय महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा

20162019: प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बिहार प्रदेश

2019: सिक्किम राज्य भाजपा चुनाव प्रभारी (लोकसभा एवं विधानसभा)

जून 2019: सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी

20212024: छत्तीसगढ़ राज्य में सह-प्रभारी के रूप में संगठनात्मक दायित्व

2024: छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा चुनाव प्रभारी

जुलाई 2024 से: छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी के रूप में संगठनात्मक दायित्व

नितिन नबीन: प्रमुख कार्यक्रम एवं पहल

राष्टीय एकता यात्रा: 26 जनवरी, 2011

संसद घेराव: 2011

शहीद श्रद्धांजलि यात्रा (गुवाहाटी से तवांग): 1962 के शहीद को श्रद्धांजलि

बिहार प्रदेश में युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए युवाओं को संगठित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम

सिक्किम राज्य में प्रभारी रहते हुए पहली बार भाजपा के दो विधायक की जीत और पहली बार कमल खिलना

नितिन नबीन: क्षेत्रीय सामा​जिक कार्य

विगत 14 साल से पटना में श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से भव्य रामनवमी आयोजन

नवीन सिन्हा प्रतिभा सम्मान समारोह’ का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित करना

नितिन नबीन: अंतरराष्ट्रीय अनुभव

2013: IVLP कार्यक्रम के अंतगत 15 दिनों तक की अमेरिका यात्रा.

