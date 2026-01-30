Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

ZEE Bihar Real Estate Conclave: घाट माफिया लोगों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की खुली चुनौती, बोले- कानून बनाकर एक्शन लेंगे

ZEE Bihar Real Estate Conclave: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अभी कुछ माफिया लोगों ने घाट सरेंडर कर दिया है, ताकि राजस्व की कमी हो और विजय कुमार सिन्हा का उद्देश्य पूरा न हो.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 30, 2026, 03:30 PM IST

विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
ZEE Bihar Real Estate Conclave: 'जी बिहार झारखंड' ने शुक्रवार को पटना में 'रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया. इस आयोजन में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार के घाट माफिया लोगों को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि अभी कुछ माफिया लोगों ने घाट सरेंडर कर दिया है, ताकि राजस्व की कमी हो और विजय कुमार सिन्हा का उद्देश्य पूरा न हो. सब पर एक्शन होगा हम कानून बनाकर कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी पूरी निगाह है, ऐसे लोग जो घाट सरेंडर कर रहे हैं हम उनको ब्लैक लिस्टेड करेंगे. जब एक घाट चलाने में सक्षम नहीं हो, तो तुमको घाट क्यों चलाने दें.

वहीं, दिल्ली में अथॉरिटी है, नोएडा में अथॉरिटी है, बिहार में इसको लेकर क्या है के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के सामाजिक, भौगोलिक वातावरण के अनुसार, हमने तय किया है कि हम नकल नहीं करेंगे. हम बिहार के हिसाब से, बिहार के लोगों की रुचि के अनुसार व्यवस्था बनाएंगे, जिससे लोगों का भला हो, रोजगार बढ़ाया जाए और विकास का रास्ता साफ हो. आज रोजगार सृजन हमारी जरूरत है. आवास का सपना साकार करना भी जरूरत है.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कराने का फैसला लिया है. बड़े प्रोजेक्ट और घनी आबादी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. हम पर्यावरण के साथ विकास और आपदा को भी ध्यान में रखते हैं और यह बिहार के लिए वरदान साबित होगा. 

रेरा के तहत लोगों से इंसाफ हो रहा है या नहीं, के जवाब में विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 2016 में इसका गठन इसी आधार पर हुआ था कि अलॉटी को नुकसान न हो, धोखाधड़ी न हो. इसकी कई शिकायतें आ रही थीं. रियल एस्टेट में एक्चुअल में काम करने वालों को इससे परेशानी हो रही थी. रेरा से लोगों का विश्वास बढ़ा है. मुझे जो काम राजस्व भूमि सुधार विभाग का मिला, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है. हमारा मकसद है कि लोगों के बीच विवाद न हो और जातीय उन्माद कायम न हो. सबसे अधिक भूमि विवाद के मामले हैं. म्यूटेशन और परिमार्जन के कई सारे मामले हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि एक बार तो किसी ने बताया कि किसी का नाम गलत अंकित हो गया, उसे सुधार करवाया तो पिताजी का नाम गलत हो गया, वो भी सही हो गया तो एराजी घट गया. भूमि सुधार संवाद में सच सामने आ रहा है. उसमें केवल हम नहीं बैठते, अंचलाधिकारी तक बैठते हैं. अभी गया में ही परसों कई दर्जन लोगों की समस्या को आन द स्पॉट दूर किया गया.

यह भी पढ़ें: 'वो चिंता को हम चिता बनाकर छोड़ेंगे', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खुला ऐलान

