ZEE Bihar Real Estate Conclave: 'वो चिंता को हम चिता बनाकर छोड़ेंगे', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खुला ऐलान

ZEE Bihar Real Estate Conclave: 'जी बिहार झारखंड' ने 30 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में 'रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया. इस आयोजन में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से हमको सेवा का अवसर मिला है, हमने अलग अलग बिल्डर एसोसिएशन के लोगों को बुलाकर राय मशविरा किया है. हमने कवरेज एरिया बढ़ाना तय किया है.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कराने का फैसला लिया है. बड़े प्रोजेक्ट और घनी आबादी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. हम पर्यावरण के साथ विकास और आपदा को भी ध्यान में रखते हैं और यह बिहार के लिए वरदान साबित होगा.

रेरा के तहत लोगों से इंसाफ हो रहा है या नहीं, के जवाब में विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 2016 में इसका गठन इसी आधार पर हुआ था कि अलॉटी को नुकसान न हो, धोखाधड़ी न हो. इसकी कई शिकायतें आ रही थीं. रियल एस्टेट में एक्चुअल में काम करने वालों को इससे परेशानी हो रही थी. रेरा से लोगों का विश्वास बढ़ा है. मुझे जो काम राजस्व भूमि सुधार विभाग का मिला, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है. हमारा मकसद है कि लोगों के बीच विवाद न हो और जातीय उन्माद कायम न हो. सबसे अधिक भूमि विवाद के मामले हैं. म्यूटेशन और परिमार्जन के कई सारे मामले हैं.

उन्होंने आगे कहा कि एक बार तो किसी ने बताया कि किसी का नाम गलत अंकित हो गया, उसे सुधार करवाया तो पिताजी का नाम गलत हो गया, वो भी सही हो गया तो एराजी घट गया. भूमि सुधार संवाद में सच सामने आ रहा है. उसमें केवल हम नहीं बैठते, अंचलाधिकारी तक बैठते हैं. अभी गया में ही परसों कई दर्जन लोगों की समस्या को आन द स्पॉट दूर किया गया.

अभी कुछ माफिया लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ताकि राजस्व की कमी हो और विजय कुमार सिन्हा का उद्देश्य पूरा न हो. वहीं, दिल्ली में अथॉरिटी है, नोएडा में अथॉरिटी है, बिहार में इसको लेकर क्या है के सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बिहार के सामाजिक, भौगोलिक वातावरण के अनुसार, हमने तय किया है कि हम नकल नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम बिहार के हिसाब से, बिहार के लोगों की रुचि के अनुसार व्यवस्था बनाएंगे, जिससे लोगों का भला हो, रोजगार बढ़ाया जाए और विकास का रास्ता साफ हो. आज रोजगार सृजन हमारी जरूरत है. आवास का सपना साकार करना भी जरूरत है.

