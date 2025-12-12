Advertisement
Zee Bihar Samvad: जी बिहार संवाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की 10 बड़ी बातें, जानें कुछ कहा

Zee Bihar Samvad: जी बिहार संवाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई विषयों पर बात की. उन्होंने अपराध को लेकर कहा कि बिहार में अपराधियों को डरने की जरूरत है. सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:41 PM IST

Zee Bihar Samvad: बिहार की राजधानी पटना में आयोजित ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए. इस दौरान उनसे बिहार में अपराध को लगाम लगाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. डिप्टी सीएम ने बड़े ही अच्छे से अपनी बातों को रखा. पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तारीफ से लेकर लालू यादव की  अवैध संपत्ति तक का जिक्र हुआ. ऐसे में आइए जानें जी बिहार संवाद के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की 10 बड़ी बातें.

1. नीतीश जी और पीएम मोदी ने जाति धर्म से परे जाकर किया काम 
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा- 'जनता डिलीवरी देखती है. नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी जी ने जाति धर्म से परे जाकर काम किया. मोदी जी कभी ये नहीं पूछते कि गैस कनेक्शन किसको दिया, पीएम आवास किसको दिया, खाने के लिए अनाज किसको दिया, नीतीश जी ने कभी नहीं पूछा कि वृद्धा पेंशन किस धर्म के लोगों का बढ़ाया गया. 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार ने सभी धर्मों के लिए काम किया. मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों डिलीवर करते हैं और जनता ने उसे सम्मान दिया.'

2. गृह मंत्रालय मिलने पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया
सम्राट चौधरी ने कहा- 'गृह मंत्रालय का कोई हाय तौबा नहीं है. बिहार में पहले भी मोदी जी और नीतीश जी का सुशासन था और आज भी है. नीतीश जी का अधूरा काम मुझे पूरा करना है. मेरा परिचय भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में है. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष भी सरकार में आएगा तो वो राजद और कांग्रेस से ज्यादा अच्छा काम करेगा.'

3. सम्राट चौधरी को ही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्यों मिली?
डिप्टी सीएम ने कहा- 'मुख्यमंत्री जी ही सारे विभागों के मालिक होते हैं. उन्होंने मुझे गृह मंत्री के तौर पर काम करने का दायित्व दिया है. माफिया को चुन चुनकर जेल में बंद करना है. फास्ट ट्रैक कोर्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. माफिया को चिह्नित किया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक थानों तक जाएं और जनता दरबार लगाइए. आम लोगों को इस बात की 24 घंटे पहले यह सूचना होनी चाहिए.'

4. गुंडा बैंक का भी किया जिक्र
गुंडा बैंक का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा- 'हमारी सरकार न्याय दिलवाने का काम करेगी. सुशासन स्थापित रहे. अब गुंडा बैंक को ही लीजिए. कई जगह इस बात की शिकायतें मिलती रहती हैं. बैंक 10 से 11 प्रतिशत ब्याज लेते हैं और गुंडा बैंक साल भर में पैसे दोगुना बना लेते हैं. बिहार के लोग बैंक से जुड़ें, गुंडा बैंक से नहीं.'

5. पलायन को लेकर क्या बोले डिप्टी सीएम?
पलायन के मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं. स्कूलों, कॉलेजों को सुरक्षा देना है. जेलों के अंदर छापा पड़ रहे हैं. ज्यादातर अपराध जेल से ही हो रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग करवाएंगे. कैमरा आइडेंटीफाई करेगा कि यह व्यक्ति कौन है. जब तक जेल के डॉक्टर की ओर से भोजन चेंज करने की बाध्यता नहीं होगी, तब तक बाहर से भोजन की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी. 

6. गांवों में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे
डिप्टी सीएम ने कहा- 'गांवों में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था कराई जाएगी. सभी की नोडल संस्था गृह मंत्रालय होगा. दूसरा पक्ष है रोजगार. इसके लिए अप्रवासी श्रमिकों के लिए नया विभाग बनाए गए हैं. कोई अच्छी जॉब करने जा रहा है तो उसका स्वागत करेंगे. लेकिन कोई जीवन यापन करने जा रहा है तो उसे यही पर काम की व्यवस्था करके देंगे.' 

7. स्टार्टअप और फैक्ट्रियों पर भी फोकस
सम्राट चौधरी ने कहा- स्टार्टअप और फैक्ट्रियां लगाने के बारे में फोकस किया जा रहा है. प्रदेश में पहले 20 चीनी मिले होते थे, अब जो बंद चीनी मिले हैं उनका अधिग्रहण का प्रयास किया जाएगा. डेयरी पर खास फोकस करेंगे. अमूल पूरी दुनिया को अपना प्रोडक्ट दे रहा है. आज हम 3 गुना अधिक दूध उत्पादन कर रहे हैं. अगले कुछ साल में हम 10 गुना अधिक दूध उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.

8. बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले सम्राट चौधरी? 
डिप्टी सीएम ने कहा- 'नीतीश कुमार जी का सुशासन है. नीतीश जी की बिना सहमति से एक पत्ता नहीं हिल सकता. परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है. बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार कार्रवाई करते रहे हैं. कौन बड़ा अपराधी जेल नहीं गया था. कोर्ट के फैसले से लोग बाहर निकलते रहे. एक भी नेता का नाम बताइए, जिन्होंने कहा हो कि यह जो हो रहा है, गलत हो रहा है. किसी के भी खिलाफ बुलडोज करना है तो वह कोर्ट करवाता है. हम उसमें सहयोग करते हैं. यूपी से तुलना पर सम्राट चौधरी ने कहा, वो बाबा हैं. ब्रह्मचारी हैं. संत हैं. मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल ही चलेगा.'

9. 400 अपराधियों की लिस्ट तैयार
400 अपराधियों की लिस्ट पर सम्राट चौधरी ने कहा- बिहार में अपराधियों को डरने की जरूरत है. सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. नीतीश जी की सहमति से अपराधी बिहार से बाहर भगाए जाएंगे, यह तो अच्छी बात है. जिसके खिलाफ केस चलाना है, उस पर केस चलेगा. 3 से 6 महीने में सजा दिलाने का काम किया जाएगा. जो अपराध करके पैसा अर्जित किया है, उसे सीज कर देंगे. वहां स्कूल खोला जाएगा.

यह भी पढ़ें: पटना: VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के बिहार में न रहने पर दी प्रतिक्रिया

10. लालू जी की अवैध संपत्ति सीज करेंगे और स्कूल खोलेंगे
लालू यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी की जो अवैध संपत्ति है, उसे सीज करेंगे और स्कूल खोलेंगे, क्योंकि वो पंजीकृत अपराधी हैं. मैं धमकी नहीं देता और मैं कार्रवाई में विश्वास करता हूं. चारा घोटाले के फैसले में संपत्ति कब्जा करने का आदेश कोर्ट ने दिया हुआ है. सीबीआई ने अटैच किया हुआ है. 20 साल से उसका ताला नहीं खुला है. वहां स्कूल खुलेगा तो लालूजी को भी अच्छा लगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

