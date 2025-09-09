'अबकी बार किसकी सरकार'? कल चंद्रगुप्त की धरती पर सजेगा 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र'

Abki Baar Kiski Sarkar: लोकतंत्र की जननी, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती, जहां ठहर गया था सिकंदर के विश्व विजय का पहिया, भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली, जहां लव-कुश ने रोका था भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, जहां महात्मा गांधी को मिली थी आजादी की लड़ाई की प्रेरणा, जहां जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फूंका था आंदोलन का बिगुल, जहां रुक गई थी लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा, उस धरती पर सजने जा रहा है जी न्यूज का चुनावी कुरुक्षेत्र 'अबकी बार किसकी सरकार'. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां जी न्यूज ने आपके लिए सजाया है सियासी मंच. यहां आप 'योद्धाओं' की जुबानी, सियासी कुरुक्षेत्र की कहानी सुन सकते हैं. इस मंच से राजनेता अपनी रणनीति बताएंगे तो जानकार निकालेंगे अंदर की बात. दर्शकों को हम कैसे भूल सकते हैं. आपको भी मिलने वाला है मौका अंदर की भड़ास निकालने का. तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जी न्यूज लेकर आया है 'अबकी बार किसकी सरकार?'

'अबकी बार किसकी सरकार' का मंच बुधवार सुबह 11 बजे से पटना के मौर्या होटल में सजेगा. इस मंच पर होंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा.

यहां प्रमुख पार्टियों के नेता अपनी रणनीतियों पर बात करेंगे. राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय रखेंगे तो जनता से उनकी उम्मीदों के बारे में बात की जाएगी. हमारे विशेषज्ञ पैनल और खास इंटरव्यू से आप बिहार चुनाव को गहराई से परख सकते हैं. तो जी न्यूज पर देखना न भूलें, 'अबकी बार किसकी सरकार?'