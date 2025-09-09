'अबकी बार किसकी सरकार'? कल चंद्रगुप्त की धरती पर सजेगा 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र'
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2915239
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'अबकी बार किसकी सरकार'? कल चंद्रगुप्त की धरती पर सजेगा 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र'

लोकतंत्र की जननी, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती, जहां ठहर गया था सिकंदर के विश्व विजय का पहिया, भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली, जहां लव-कुश ने रोका था भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, जहां महात्मा गांधी को मिली थी आजादी की लड़ाई की प्रेरणा, जहां जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:03 PM IST

Trending Photos

'अबकी बार किसकी सरकार'? कल चंद्रगुप्त की धरती पर सजेगा 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र'
'अबकी बार किसकी सरकार'? कल चंद्रगुप्त की धरती पर सजेगा 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र'

Abki Baar Kiski Sarkar: लोकतंत्र की जननी, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती, जहां ठहर गया था सिकंदर के विश्व विजय का पहिया, भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली, जहां लव-कुश ने रोका था भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, जहां महात्मा गांधी को मिली थी आजादी की लड़ाई की प्रेरणा, जहां जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फूंका था आंदोलन का बिगुल, जहां रुक गई थी लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा, उस धरती पर सजने जा रहा है जी न्यूज का चुनावी कुरुक्षेत्र 'अबकी बार किसकी सरकार'. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां जी न्यूज ने आपके लिए सजाया है सियासी मंच. यहां आप 'योद्धाओं' की जुबानी, सियासी कुरुक्षेत्र की कहानी सुन सकते हैं. इस मंच से राजनेता अपनी रणनीति बताएंगे तो जानकार निकालेंगे अंदर की बात. दर्शकों को हम कैसे भूल सकते हैं. आपको भी मिलने वाला है मौका अंदर की भड़ास निकालने का. तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जी न्यूज लेकर आया है 'अबकी बार किसकी सरकार?'

READ ALSO: 'लालू यादव ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमें BJP की बी टीम बताते हैं'

'अबकी बार किसकी सरकार' का मंच बुधवार सुबह 11 बजे से पटना के मौर्या होटल में सजेगा. इस मंच पर होंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां प्रमुख पार्टियों के नेता अपनी रणनीतियों पर बात करेंगे. राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय रखेंगे तो जनता से उनकी उम्मीदों के बारे में बात की जाएगी. हमारे विशेषज्ञ पैनल और खास इंटरव्यू से आप बिहार चुनाव को गहराई से परख सकते हैं. तो जी न्यूज पर देखना न भूलें, 'अबकी बार किसकी सरकार?'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

abki baar kiski sarkarZEE NEWS Conclavebihar chunav 2025

Trending news

abki baar kiski sarkar
'अबकी बार किसकी सरकार'? चंद्रगुप्त की धरती पर 'जी न्यूज' का 'चुनावी कुरुक्षेत्र' कल
bihar chunav 2025
इस प्रत्याशी ने चुनाव में पानी की तरह बहाया था पैसा, फिर हार मिली थी या जीत
Giridih news
दो महिलाओं का किया था मर्डर, थाने में अब खुद का काटा गला, निकला लव अफेयर का मामला
CBI investigation
कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार
Bhojpuri news
Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस ने पहनी बनारसी साड़ी और फिर दिखाया ये...
undefined
'जनता करेगी RJD का पिंडदान', नीतीश के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, होगा सियासी संग्राम!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित
Lalu Yadav
Bihar Politics: गयाजी में लालू यादव ने परिवार संग किया पिंडदान, JDU ने साधा निशाना
Bihar Land Reform
भूमि सुधार के लिए 3300 अतिरिक्त राजस्वकर्मी नियुक्त होंगे, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Lalu Prasad Yadav
'लालू यादव ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमें BJP की बी टीम बताते हैं'
;