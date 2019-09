बिहार: NRC के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने किया ट्वीट, निशाने पर मोदी सरकार

पटना : चुनावी रणनीतिकार और जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि एनआरसी ने अपने ही देश में लाखों लोगों को विदेशी बना दिया है.

उन्होंने कहा कि रणनीतिक और प्रणालीगत चुनौतियों पर ध्यान दिए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जटिल मुद्दों के समाधान के लिए, जब राजनीतिक आसन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तब उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है.

A botched up NRC leaves lakhs of people as foreigners in their own country!

Such is the price people pay when political posturing & rhetoric is misunderstood as solution for complex issues related to national security without paying attention to strategic & systemic challenges.

