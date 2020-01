बिहार: CM नीतीश के बयान पर प्रशांत किशोर की तीखी प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कहा कुछ ऐसा...

पटना: चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, 'नीतीश कुमार आपने मुझे कैसे और क्यों जेडीयू में शामिल किया, इस बारे में झूठ बोला!! आपकी तरफ से खराब प्रयास किया गया अपनी तरह मेरा रंग बदलने के लिए और अगर आप सच कह रहे हैं, तो आप पर कौन विश्वास करेगा कि आपने के अंदर इतनी हिम्मत हैं कि जिसको अमित शाह ने सुझाया है, उस व्यक्ति की बात को आप अनसुना कर दें?'

.@NitishKumar what a fall for you to lie about how and why you made me join JDU!! Poor attempt on your part to try and make my colour same as yours!

And if you are telling the truth who would believe that you still have courage not to listen to someone recommended by @AmitShah?

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) January 28, 2020