रांची: 10 हजार आदिवासियों पर लगा राजद्रोह का आरोप, राहुल गांधी ने की निंदा

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप के मुद्दे को उठाया है. झारखंड में सिर्फ एक जिले में 10,000 से ज्यादा आदिवासियों को राजद्रोह के लिए आरोपित किया गया है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'क्या कोई सरकार राज्य के दमन के खिलाफ लड़ रहे 10,000 आदिवासियों पर सख्त राजद्रोह कानून लगा सकती है. इसे मीडिया द्वारा उठाया जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं किया गया.'

उन्होंने मामले को सही तरीके से नहीं उठाने के लिए मीडिया की आलोचना की. उन्होंने ट्वीट किया, 'हमारा बिका हुआ मीडिया शायद अपनी आवाज खो चुका है. नागरिक के तौर पर क्या हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं?'

That any Govt. could slam the draconian "sedition" law on 10,000 Adivasis, fighting against state oppression, should have shocked the conscience of our nation & raised a media storm.

But it hasn’t.

Our “sold out”media may have lost its voice; as citizens can we afford to? https://t.co/W7zTd7TOYN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2019