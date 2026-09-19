/नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, दौरे का यह है असली उद्देश्य

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लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं. पार्टी के झारखंड प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के दौरे पर दो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दोनों कार्यक्रमों में राहुल गांधी शामिल होंगे. पार्टी प्रदेश प्रभारी के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र भेजकर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पहला कार्यक्रम खूंटी में प्रस्तावित है, जबकि दूसरा कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित होगा.
खूंटी में राहुल गांधी 'पेसा' (PESA) नियमावली के तहत ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे. वहीं, रांची में जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पेसा मास्टर ट्रेनर की मौजूदगी अनिवार्य होगी. इसके अलावा उनके परिजनों के साथ भी मुलाकात करेंगे. कार्यक्रम की तिथि तय होते ही सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को सपरिवार उपस्थित होने की सूचना देने को कहा गया है.
झारखंड प्रभारी के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि पांचवीं अनुसूची वाले गांवों के सभी पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सूची संबंधित जिला अध्यक्षों को उपलब्ध कराई जाए. के राजू ने प्रदेश अध्यक्ष से कहा है कि पारंपरिक ग्राम सभा प्रधानों को पहचान पत्र (आइडी कार्ड) जारी करने हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करें.
जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने की अपनी सहमति प्रदान कर दी है. राहुल गांधी के आगमन से पहले अक्टूबर महीने में ही प्रखंड मुख्यालय स्तर पर ग्राम सभा प्रधानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. इन कार्यशालाओं में DCC अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और PESA के मास्टर ट्रेनरों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी.