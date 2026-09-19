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नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, दौरे का यह है असली उद्देश्य

पार्टी प्रदेश प्रभारी के. राजू ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र भेजकर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पहला कार्यक्रम खूंटी में प्रस्तावित है, जबकि दूसरा कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित होगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 19, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:53 PM IST
नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, दौरे का यह है असली उद्देश्य
Image Credit: नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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