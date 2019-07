पेशी के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरनेम वालों को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान

पटना : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं. पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. दोपहर दो बजे राहुल गांधी से जुड़े मामले में सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि उनके खिलाफ बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मानहानि की याचिका दायर की थी. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था.

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गुंजन कुमार की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि राहुल गांधी पर आरोप है कि 13 अप्रैल को बेलूर के ककोर में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिपण्णी की थी.

Bihar: Rahul Gandhi arrives in Patna, he is to appear today in a Court in connection with a defamation case filed by Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi over Gandhi's remark 'why all thieves have Modi surname?' pic.twitter.com/pgB4JLChWD

राहुल गांधी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के एक मामले के सिलसिले में शनिवार को कोर्ट में पेश होंगे. सुशील मोदी ने अप्रैल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में यह मामला दायर किया था.

I will appear in person at the Civil Court in Patna today at 2 PM, in yet another case filed against me by my political opponents in the RSS/ BJP to harass & intimidate me.

Satyameva Jayate

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 6, 2019