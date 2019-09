पटना पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा- 'धारा 370 संविधान में नासूर था, इसे हटाकर सपना सच हुआ'

पटना: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना के दौरे पर हैं. वो पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार बीजेपी की तरफ से किया गया है और इसका नाम "जन-जागरण सभा" रखा गया है.

इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉ संजय जायसवाल, उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं.

इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, 'धारा 370 संविधान में नासूर की तरह था जो आए दिन देश के दिल और स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान कर रहा था. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सपने देखते हैं. लोग कहते हैं कि हम सपने देखते हैं लेकिन वो सच नहीं होता. लेकिन हमारे पीएम ने ये कर दिखाया. उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम खुले आंखों से सपने देखते हैं इसलिए हमारे सपने सच होते हैं.'

Defence Minister Rajnath Singh, in Patna, Bihar: Everyone dreams. People say that they dream but it doesn't become a reality but our PM Narendra Modi did it and showed that we dream too but we dream with eyes wide open. Therefore our dream became a reality. https://t.co/MyjoXCjNmI

