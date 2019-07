आजम खान को सदन में रहने का कोई हक नहीं, स्पीकर से करूंगी शिकायत : रमा देवी

नई दिल्‍ली/पटना : लोकसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान के द्वारा स्पीकर की कुर्सी पर आसीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शिवहर से सांसद रमा देवी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले में रमा देवी का कहना है, 'आजम खान ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया. हम सभी यह भी जानते हैं कि उन्होंने जया प्रदा को लेकर क्या बयान दिया था.'

शिवहर सांसद ने कहा कि आजम खान को सदन में रहने का कोई हक नहीं है. उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए वह लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगी. साथ ही उन्होंने आजम खान को माफी मांगने के लिए भी कहा है.

Rama Devi,BJP MP on Azam Khan's remark on her: He has never respected women, we all know what he had said about Jaya Prada ji. He has no right to stay in Lok Sabha, I will request Speaker to dismiss him. Azam Khan must apologize. pic.twitter.com/z3pczYFkuB

— ANI (@ANI) July 26, 2019