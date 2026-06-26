सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर जताया दुख

घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया. यात्री गाड़ी में ताशा पार्टी यानी 'बैंड-बाजा' पार्टी के सदस्य सवार थे. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की हैं ताकि आए दिन इस जगह पर हो रही घटनाओं को रोका जा सके. घटना को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- रामगढ़-बोकारो मार्ग पर लारी-बरलौंग के पास सड़क हादसे में कल देर रात 7 लोगों के मरने की दुःखद खबर से मन व्यथित है. मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें.