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रामगढ़-बोकारो हाईवे सड़क हादसा: ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, ताशा पार्टी के 7 लोगों की दर्दनाक मौत

रामगढ़-बोकारो रूट (NH-23) पर बारलोंग गांव के पास कोयले से लदे ट्रक और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वैन में सवार सात लोगों की मौत हो गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:13 AM IST
रामगढ़-बोकारो हाईवे सड़क हादसा: ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, ताशा पार्टी के 7 लोगों की दर्दनाक मौत
Image Credit: रामगढ़-बोकारो हाईवे सड़क हादसा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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