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रामगढ़-बोकारो मार्ग NH/ 23 में रजरप्पा थाना क्षेत्र बुध बाजार के पास एक ट्रक और पिक वैन में भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकवैन में सवार सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. पिक वैन में ताशा पार्टी के लोग थे, यह हादसा गुरुवार देर रात 2 बजे की है. घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है.
ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर
घटना के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि कोयला लदा एक ट्रक ने ताशा पार्टी के लोगों से भरी सवारी पिकअप वैन को सीधी टक्कर मार दी, जिससे सवारी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. साथ ही ताशा पार्टी के सभी लोग गाड़ी में ही दब गए. घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को गाड़ी से बाहर निकाला. लेकिन तब तक कुल सात लोगों की मौत हो चुकी थी. इस घटना में दो लोगों को ही बचाया जा सका.
सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर जताया दुख
घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया. यात्री गाड़ी में ताशा पार्टी यानी 'बैंड-बाजा' पार्टी के सदस्य सवार थे. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की हैं ताकि आए दिन इस जगह पर हो रही घटनाओं को रोका जा सके. घटना को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- रामगढ़-बोकारो मार्ग पर लारी-बरलौंग के पास सड़क हादसे में कल देर रात 7 लोगों के मरने की दुःखद खबर से मन व्यथित है. मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें.
रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल
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