रामगढ़ में 962 अभ्यर्थी रिक्रूट्स ने ली देश सेवा की शपथ, माता-पिता को दिया गया पारंपरिक ‘गौरव पदक’

Jharkhand News: रामगढ़ में 962 अभ्यर्थी रिक्रूट्स ने देश सेवा की शपथ ली. इस दौरान सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सभी माता-पिता को पारंपरिक ‘गौरव पदक’ भी प्रदान किए गए. यह सम्मान उन्हें अभिभावकों को मिला, जिन्होंने अपने पुत्रों को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:03 PM IST

Jharkhand News: रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, रामगढ़ छावनी में आज (3 दिसंबर, बुधवार) एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान 962 अभ्यर्थी रिक्रूट्स के 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर गौरवशाली पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. इस परेड की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेन्द्र सिवाच, विशिष्ट सेवा मेडल द्वारा की गई. उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी और प्रशिक्षण स्टाफ व इंस्ट्रक्टरों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इन युवाओं को सक्षम, जिम्मेदार और भविष्य के दूरदर्शी सैनिकों के रूप में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कर्नल सिवाच ने कहा कि सैनिकों में कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण जैसे मूल्यों का स्थापित होना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें: रामगढ़ में मतगणना के दौरान हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, निकाला फ्लैग मार्च

दी जाती है 31 हप्तों की ट्रेनिंग
इस दौरान कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेन्द्र सिवाच, विशिष्ट सेवा मेडल ने बताया कि कुल 31 हप्तों की ट्रेनिंग दी जाती है. पंजाब रेजिमेंटल केंद्र में इसके अंदर इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ मानसिक प्रशिक्षण और सामरिक प्रशिक्षण, जिसमें फौज से रिलेटेड हथियारों का इस्तेमाल, लड़ाई, युद्ध कौशल, युद्ध नीति, एक टीम वर्क में काम करना, फौज की टास्क के बारे में जानकारी दी जाती है. जब यहां से ये लोग एक प्रशिक्षित सैनिक के तौर पर निकल कर अपनी अपनी यूनिट में जाएं तो वहां पर जाकर यूनिट में तुरंत शामिल हो जाएं. इनसे जो उम्मीद की जाती है वह एक सोल्जर की तरह अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सके.

परिजनों में खुशी का माहौल
समारोह के अंत में अभ्यर्थियों ने संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्दी के सम्मान और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली. कार्यक्रम में सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सभी माता-पिता को पारंपरिक ‘गौरव पदक’ भी प्रदान किए गए. यह सम्मान उन अभिभावकों को दिया गया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पुत्रों को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया. इस भावपूर्ण और उत्साहपूर्ण अवसर ने सभी में देशभक्ति और गौरव की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया. अपने भाई के शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल प्रदेश से रामगढ़ पहुंची एक महिला ने बताया कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरा भाई आज पंजाब रेजीमेंट सेंटर में शपथ ली है और आगे जाकर यह देश की बहुत अच्छे से सेवा करेगा और अब मेरे पास शब्द नहीं है. अपने बेटे मंदिर सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के फतेहबाद से पहुंची एक महिला ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा इस जगह पर है.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

