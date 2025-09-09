Jharkhand News: कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2915161
Zee Bihar JharkhandJH Ramghar

Jharkhand News: कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार

Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ जिले में कोयला परिवहन में अवैध वसूली के मामले में CBI ने बड़ी कर्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ट्रक को पास कराने और कोयला उठाने वाले के लिए करोबारियों से जबरन कमिशन वसूला जाता था.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई

Jharkhand News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की रांची स्थित एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मंगलवार को रामगढ़ जिले के गिद्दी इलाके में कोयला परिवहन में अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर कोयला कारोबारियों से कमीशन के नाम पर जबरन वसूली करने का आरोप है.

ACB ने इस मामले में आरसी 9 (ए)/2025-आर के तहत केस दर्ज किया था. जांच के दौरान CBI की टीम ने गिद्दी एरिया में कई बार छापेमारी की और सबूत जुटाए. इसके बाद मंगलवार को सीसीएल के तीन कर्मचारियों अनिल कुमार, दीपक कुमार और नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया. इन पर आरोप है कि उन्होंने कोयला कारोबारियों से लेन-देन की प्रक्रिया में अनियमित तरीके से वसूली की.

ये भी पढ़ें: पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फुलवारी शरीफ से फर्जी IPS अधिकारी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

इसी प्रकरण में CBI ने चार अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें मो. सद्दाम, इसराइल अंसारी, मो. तबारक और अरुण लाल शामिल हैं. ये सभी कथित तौर पर कोयला लिफ्टर और दलाल के रूप में काम करते थे. इन पर कोयले की रोड सेल प्रक्रिया में अवैध रूप से ट्रक पास कराने और कोयला उठाने की अनुमति दिलाने के बदले नाजायज रकम वसूली का आरोप है.

CBI सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से गिद्दी एरिया में कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से कमीशन वसूला जा रहा था. इसकी शिकायत मिलने के बाद ACB ने निगरानी शुरू की और कई दिनों तक क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी. जांच में सामने आया कि आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे और कोयला कारोबारियों पर दबाव बनाकर वसूली कर रहे थे. ACB अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है और CBI इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CBI investigation

Trending news

Bhojpuri news
Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस ने पहनी बनारसी साड़ी और फिर दिखाया ये...
undefined
'जनता करेगी RJD का पिंडदान', नीतीश के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, होगा सियासी संग्राम!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित
Lalu Yadav
Bihar Politics: गयाजी में लालू यादव ने परिवार संग किया पिंडदान, जेडीयू ने साधा निशान
Bihar Land Reform
भूमि सुधार के लिए 3300 अतिरिक्त राजस्वकर्मी नियुक्त होंगे, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Lalu Prasad Yadav
'लालू यादव ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमें BJP की बी टीम बताते हैं'
Begusarai News
बेगूसराय में घूसखोरी का बड़ा भंडाफोड़, CO और डेटा ऑपरेटर 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में दिनदहाड़े गोलीकांड, मकान में काम कर रहे बिजली मिस्त्री को मारी गोली
Neeraj Kumar
लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार
Pappu Yadav
बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद को आगे आए पप्पू यादव, हिमाचल के BJP सांसदों के लिए आईना!
;