Jharkhand News: कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार

Jharkhand News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की रांची स्थित एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मंगलवार को रामगढ़ जिले के गिद्दी इलाके में कोयला परिवहन में अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर कोयला कारोबारियों से कमीशन के नाम पर जबरन वसूली करने का आरोप है.

ACB ने इस मामले में आरसी 9 (ए)/2025-आर के तहत केस दर्ज किया था. जांच के दौरान CBI की टीम ने गिद्दी एरिया में कई बार छापेमारी की और सबूत जुटाए. इसके बाद मंगलवार को सीसीएल के तीन कर्मचारियों अनिल कुमार, दीपक कुमार और नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया. इन पर आरोप है कि उन्होंने कोयला कारोबारियों से लेन-देन की प्रक्रिया में अनियमित तरीके से वसूली की.

इसी प्रकरण में CBI ने चार अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें मो. सद्दाम, इसराइल अंसारी, मो. तबारक और अरुण लाल शामिल हैं. ये सभी कथित तौर पर कोयला लिफ्टर और दलाल के रूप में काम करते थे. इन पर कोयले की रोड सेल प्रक्रिया में अवैध रूप से ट्रक पास कराने और कोयला उठाने की अनुमति दिलाने के बदले नाजायज रकम वसूली का आरोप है.

CBI सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से गिद्दी एरिया में कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से कमीशन वसूला जा रहा था. इसकी शिकायत मिलने के बाद ACB ने निगरानी शुरू की और कई दिनों तक क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी. जांच में सामने आया कि आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे और कोयला कारोबारियों पर दबाव बनाकर वसूली कर रहे थे. ACB अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है और CBI इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है.

इनपुट: आईएएनएस

