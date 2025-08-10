नेमार गांव में CM हेमंत सोरेन को याद आया बचपन, भावुक होकर किया ये काम
नेमार गांव में CM हेमंत सोरेन को याद आया बचपन, भावुक होकर किया ये काम

CM Hemant Soren News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा की खेती-किसानी का लिया जायजा. किसानों -खेतिहरों से मिलकर कर उनकी दिक्कतों और जरुरतों के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिले और उनका हालचाल पूछा और बचपन की यादें ताजा की.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 10, 2025, 10:41 AM IST

हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड

CM Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में इन दिनों हैं. वह गांव की पगडंडियों पर चलते हुए न केवल धान रोपनी में लगे किसानों-महिलाओं के साथ बातचीत की, बल्कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारते हुए बचपन की यादें भी ताजा की. उन्होंने नेमरा के बरमसिया और बड़का नदी दोईन में किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि स्थानीय तौर पर बारिश के पानी का खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने के बहुत फायदे हैं. सीएम ने किसानों से कहा कि छोटी बरसाती नदी के पानी को चेक डैम के जरिए खेतों तक पहुंचाने की सरकार की योजना का लाभ लें. 

स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें- सीएम
सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों से कहा कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर अपनी खेती की बेहतरी से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें. सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी मदद के लिए तत्पर है. उन्होंने कहा कि प्रकृति के ऐसे नजारों को देखने के लिए लोग दूर-दूर देशों तक घूमने जाते हैं. 

किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव को रखा
उन्होंने कहा कि अपने झारखंड के गांवों में तमाम ऐसे दृश्य प्रकृति ने बिखेर रखा है. हम सबों को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए सजग रहने की जरूरत है. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने किसानों से लंबी बातचीत की. उन्होंने खेती-बाड़ी की मौजूदा स्थिति, बारिश के हालात, खाद और बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली. किसानों ने भी खुले मन से अपनी समस्याएं और सुझाव को रखा.

​यह भी पढ़ें: Ranchi News: हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन आज, देखें विरासत से विजय तक की यात्रा

गांव का विकास ही राज्य का विकास- सीएम
ग्रामीणों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है. हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार गांव के विकास, सड़क, सिंचाई और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है.

रिपोर्ट: विकास चौधरी

यह भी पढ़ें:'मरे हुए लोगों के वोट से जीते', SIR के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी सोरेन सरकार, BJP का तंज

CM Hemant SorenNemra villageJharkhand news

;