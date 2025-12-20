Advertisement
खून के प्यासे जंगली हाथी! रामगढ़ के अलग-अलग इलाकों में 4 दिन, 6 मौतें, मचा हाहाकार

Ramgarh News: रामगढ़ के कुजू वन क्षेत्र के करमा में लोकनाथ मुंडा और कुंदरु में काजल देवी को अहले सुबह जंगली हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से 50 हाथियों का झुंड कई ग्रुपों में बंटकर विचरण कर रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:29 PM IST

Ramgarh Elephants Terror: झारखंड के रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला. यहां हाथियों ने दो महिलाओं समेत दो पुरुष को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, हाथियों के डर से रामगढ़ के लोग रातजगा कर रहे हैं, क्योंकि रामगढ़ में इन दिनों लगभग 50 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. रामगढ़ के अलग-अलग इलाकों में हाथियों का झुंड देखा जा रहा है. 

19 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को कुजू वन क्षेत्र के करमा में लोकनाथ मुंडा और कुंदरु में काजल देवी को अहले सुबह जंगली हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. इससे पहले कुजू वन क्षेत्र के आरा सारुबेडा के जंगल में दो महिला समेत चार लोगों को कुचल कर मार डाला. चार दिनों के भीतर इन जंगली हाथियों ने रामगढ़ जिले में अलग-अलग जगहों पर आधे दर्जन लोगों की जान ले ली. इनमें तीन महिला समेत 6 लोग शामिल हैं.

ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से 50 हाथियों का झुंड कई ग्रुपों में बंटकर विचरण कर रहा है. यहीं, नहीं इन जंगली हाथियों ने ग्रामीणों की खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके साथ साथ इनके घर दीवारों को भी तोड़ रहे हैं. हालांकि, वन विभाग ने पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि दिया है. 

वन विभाग की टीम हाथियों के सामने नहीं जाने की अलाउंस कर अपील कर रहा है. रामगढ़ के वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि रामगढ़ में हाथियों का झुंड पिछले एक हफ्ते के पहले प्रवेश किया है. सुबह हाथियों का झुंड मोहना तक पहुंच गया हैं, मेरा लोगों से अनुरोध है कि अपने घरों में सतर्क रहें. हाथी के पास नहीं जाएं और मिर्ची जलाएं, जिससे हाथी हमला कम करेगा, पिछले दिनों में 6 लोगों की जान जा चुकी है. हम लोग जैसे ही हाथियों के झुंड से रिलैक्स होते हैं उसके बाद सभी को मुआवजा दिया जाए.

बता दें कि अभी एक सप्ताह के अंदर हाथियों ने तीन पुरुष और तीन महिलाओं को कुचलकर मार डाला. हाथियों का यह झुंड शुक्रवार रामगढ़ के माया टुंगरी के पास देखा गया. जहां हाईवे पर हाथी दर्जनों की संख्या में पार करते हुए देखे गए, जिससे गाड़ियों का आवागमन कुछ देर के लिए बंद हो गया था. हाथियों का झुंड रामगढ़ शहर के सीमाक्षेत्र माया टुंगरी हाइवे के पास पहुंचा लोगों के बीच दहशत का माहौल.

रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक जारी है. जंगली हाथियों का झुंड रामगढ़ शहर के सीमाक्षेत्र मायाटुंगरी हाइवे के पास पहुंचा. लोगों के बीच दहशत का माहौल. चार दिनों के भीतर जिले में आधे दर्जन लोगों को कुचल कर मार डाला है.

यह भई पढ़ें:झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरे दो हाथी, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल

