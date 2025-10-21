Advertisement
रजरप्पा मंदिर में अमावस्या की काली रात, तांत्रिकों ने गुप्त पूजा कर मांगी शक्ति और सिद्धि

Jharkhand News: देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर में काली पूजा की गई, जिसे लेकर कई तांत्रिक और साधु जुटे. काली पूजा के लिए रजरप्पा मंदिर को कोलकाता से आए हुए फूलों से सजाया गया. यहां रात के अंधेरे में साधु और साधक सिद्धि प्राप्ति के लिए उपस्थित हुए थे. काली पूजा के इस अवसर पर मंदिर स्थित हवन कुंडों पर तांत्रिक और साधक हवन कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन कर रहे थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:37 AM IST

Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर में काली पूजा को लेकर कई तांत्रिक और साधक जुटे. मां छिन्नमस्तिका मंदिर में काली पूजा को लेकर मंदिर के प्रांगण में हवन कुंडों पर साधक अपने साधना में लिन दिखे. मां छीन-मस्त के मंदिर और आसपास में विद्युत सज्जा की गई थी, जिसे देख श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए.  देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थल रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में काली पूजा के अवसर पर न्यास समिति की ओर से रजरप्पा मंदिर को कोलकाता से आए हुए फूलों से सजाया गया. 

सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन
यहां रात के अंधेरे में साधु और साधक सिद्धि प्राप्ति के लिए उपस्थित हुए थे. काली पूजा के इस अवसर पर मंदिर स्थित हवन कुंडों पर तांत्रिक और साधक हवन कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन कर रहे थे.  काली पूजा की रात अमावस्या को सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में तांत्रिक और साधक देश के अलग-अलग राज्यों से यहां पहुंचे. काली मंदिर स्थित पंचवटी स्थल पर भी तांत्रिक और साधन मौजूद हैं.  अमावस्या की रात तांत्रिक पंचवटी स्थल पर रात 12 बजे बैठकर तंत्र मंत्र की साधना में जुट गए हैं. मां छिन्नमस्तिके मंदिर, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, अष्ट मंदिर, विष्णु लोक, सूर्य मंदिर और बजरंग बली मंदिर में भी आकर्षक विद्युत सज्जा की गई हैं. 

मंदिर से जुड़ी हुई है प्रतिष्ठा 
माता छिन्नमास्तिके देवी के पहले पूजा करने वाले राजा रुद्र नारायण घोषाल के वंशज ने बताया, 'जब से मंदिर की स्थापना हुई है, तब से हमारा परिवार यहां दीपावली के मौके पर आते हैं.  मेरे पिताजी पहले आते थे, मेरी उम्र 47 साल है और मैं अभी लगातार यहां आता हूं. मेरे बेटे-बेटी है. उसे भी यहां ला रहा हूं, इस मंदिर से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है.' रजरप्पा मंदिर में लगभग 50 साल से भोग बनाने वाले एक वृद्ध भक्त ने बताया, 'मैं 50 साल से माता का भोग दीपावली में बना रहा हूं, मेरी उम्र लगभग 80 साल है. मैं स्वस्थ हूं और ठीक हूं. सब मां की कृपा हैं.' तो वही, मंदिर के पुजारी पप्पू पन्ना ने बताया कि दीपावली के अमावस्या की रात का विशेष महत्व, 12 महीने में आज ही के दिन मंदिर रात भर खुला रहता है. यह एक विशेष तिथि होती है.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल, रामगढ़

