'नशे को ना, जिंदगी को हां', रामगढ़ में खाकी और न्यायपालिका ने नशा मुक्त समाज के लिए निकाली भव्य पदयात्रा

रामगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) की DAWN योजना के तहत नशे के खिलाफ भव्य जागरूकता पदयात्रा निकाली गई. 'नशे को ना, जिंदगी को हां' विषय पर आयोजित इस रैली में न्यायपालिका, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से भाग लिया.
झारखंड के रामगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) की DAWN (Drug Awareness & Wellness Navigation) योजना के तहत नशे के खिलाफ एक भव्य जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया. 'नशे को ना, जिंदगी को हां' विषय पर आयोजित इस रैली में न्यायालय कर्मी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से भाग लिया. इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम लोगों को जागरूक किया गया और नशा मुक्त समाज का संकल्प दिलाया गया.
इस पदयात्रा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और रामगढ़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल प्रमुख रूप से शामिल हुए. पदयात्रा व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने से राष्ट्रीय राजमार्ग-23 होते हुए पुनः व्यवहार न्यायालय में आकर संपन्न हुई. रास्ते भर 'नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो' जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा.
मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन ने कहा कि नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है. वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि राज्य और देश का कल्याण तभी संभव है जब युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं. नशा मुक्त समाज के बिना विकास अधूरा है, इसलिए इस लड़ाई में हर नागरिक की भूमिका अहम है.
रामगढ़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने कहा कि नशा पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर रहा है, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है. उप विकास आयुक्त ने भी नशे को स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरनाक बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की. पदयात्रा के दौरान अधिकारियों और प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से नशा मुक्त समाज की शपथ ली.
रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल