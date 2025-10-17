Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2966090
Zee Bihar JharkhandJH Ramghar

Ramgarh: वेतन बढ़ाने के लिए विवाद, सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से की हत्या

Jharkhand Crime News: झारखंड के रामगढ़ में हरिओम टावर निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड शंकर महतो ने वेतन विवाद के कारण अपने सुपरवाइजर सुनील सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. मृतक का परिवार घटना से बुरी तरह प्रभावित है और पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:24 PM IST

Trending Photos

सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से की हत्या
सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से की हत्या

Jharkhand Crime News: झारखंड के रामगढ़ शहर में हरिओम टावर नामक निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने वेतन विवाद को लेकर अपने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने शुक्रवार को थाने में पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. मृतक की पहचान सुनील सिंह के रूप में हुई है, जो निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की साइट पर सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था. पुलिस के अनुसार, आरोपी सिक्योरिटी गार्ड शंकर महतो कम वेतन मिलने से नाराज था. इसी बात पर विवाद बढ़ने के बाद उसने गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात कुल्हाड़ी से हमला कर सुनील सिंह की हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे. सुनील सिंह की पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक के भाई रामवृक्ष सिंह ने आरोप लगाया कि सुनील सिंह की उस दिन ड्यूटी नहीं थी, फिर भी सिक्योरिटी एजेंसी मालिक ने जबरन बुलाया. रात में आरोपी शंकर महतो ने उनके भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें: पलामू में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी फरार

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर सुनील सिंह और शंकर महतो के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जो हाथापाई तक पहुंच गया था. रात में गुस्से में आकर शंकर महतो ने वारदात को अंजाम दिया.

रामगढ़ के एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण वेतन विवाद सामने आया है. आरोपी ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि उसे नौ हजार रुपए की जगह केवल छह हजार रुपए वेतन दिया जा रहा था और विरोध करने पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था. घटना की जांच जारी है
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand crime

Trending news

bihar chunav 2025
रजनीश यादव Vs प्रवीण कुशवाहा: कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद भीड़ गए
bihar chunav 2025
किशनगंज में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक: AIMIM के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को टिकट
Bihar News
NIA ने बिहार के मजदूर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, लश्कर ए तैयबा से संबंध
Ghatsila by-election
घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन
Jan Suraj Party
जन सुराज पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, PK का नाम सबसे ऊपर
Parbatta assembly
कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, अबJDU-RJD के बीच जंग
Maithili Thakur Nomination
अमित शाह ने ऐन वक्त पर दिया दखल तो बुझ गई बगावत की चिंगारी, मैथिली ने भरा पर्चा
Pappu Yadav
पप्पू यादव सीट बंटवारे को लेकर नाराज, बोले-कांग्रेस कब तक देगी कुर्बानी?
bihar chunav 2025
देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है, राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज
JDU Star Campaigner
JDU ने जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची; CM नीतीश, संजय झा और ललन सिंह का नाम शामिल