रामगढ़ में मतगणना के दौरान हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं. मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व संयम बरतने की अपील की.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:07 PM IST

कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. शुक्रवार को हुए विवाद के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने हालात पर काबू पाने के लिए तुरंत कई कदम उठाए. इसी सिलसिले में शनिवार को मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार की अगुवाई में बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च निकाला गया. पुलिस टीम ने दुर्गावती से लेकर रामगढ़ तक कई इलाकों में गश्त कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

घटना के बाद प्रशासन ने किसी भी तरह की भीड़ या समूह पर रोक लगाने के लिए पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि BNS 163 के तहत भी निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है. प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चुनाव नतीजों को लेकर कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके.

पुलिस का फ्लैग मार्च दुर्गावती बाजार, कई संवेदनशील गांवों और मुख्य सड़कों से होकर रामगढ़ पहुंचा. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. लगातार हो रही पैदल गश्ती और वाहन चेकिंग से इलाके में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है. स्थानीय लोगों ने भी माना कि पुलिस की सक्रियता से स्थिति पटरी पर लौटने लगी है और लोगों का भरोसा बढ़ा है. प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही कड़े कदम जारी रहेंगे.

जिला प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या गलत जानकारी साझा न करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि माहौल शांत और सामान्य रह सके. एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि पुलिस कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इनपुट- मुकुल जायसवाल

