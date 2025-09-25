Ramghar News: आदिवासी समाज का प्रदर्शन, कुड़मी समाज को ST सूची में शामिल करने का किया विरोध

Jharkhand News: कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में मंगलवार को रामगढ़ में आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया. विभिन्न इलाकों से पहुंचे हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर जिला मुख्यालय का रुख किया और वहां डीसी कार्यालय के समक्ष विरोध जताया. यह विशाल रैली सुभाष चौक से शुरू होकर सिद्धू कानू मैदान होते हुए डीसी कार्यालय पहुंची. कार्यालय परिसर में भारी संख्या में मौजूद लोगों ने नारेबाजी करते हुए कुड़मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग का कड़ा विरोध किया. बाद में आदिवासी समाज की ओर से डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया.

आदिवासी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आदिवासी जन्मजात होते हैं और उनकी अपनी परंपरा, संस्कृति व अलग पहचान है. उनका कहना था कि बनावटी तौर पर कोई भी आदिवासी नहीं बन सकता. उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड HC ने शिक्षक नियुक्ति पर लगाई रोक, 31 मार्च 2026 तक JTET कराने का आदेश

Add Zee News as a Preferred Source

नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह से उनके हक और पहचान को छीना गया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. आदिवासी समाज ने कहा कि वे अपनी परंपरा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं.

रामगढ़ में हुई इस रैली में आदिवासी समाज की बड़ी भागीदारी देखी गई. लोग बैनर-पोस्टर और झंडे लेकर विरोध जता रहे थे. नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर कुड़मी समाज को ST सूची में शामिल किया गया तो यह आदिवासी समाज के लिए अन्याय होगा और इसका विरोध राज्यभर में तेज होगा.

इनपुट: झूलन अग्रवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!