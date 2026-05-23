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रांची में पारा हाई पर जवानों का मिजाज रहेगा कूल! भीषण गर्मी के बीच सड़कों पर उतरी 'कूलिंग जैकेट वाली पुलिस'

Ranchi News: रांची ट्रैफिक पुलिस को कूलिंग जैकेट दी है, जिससे वो आराम से गर्मी में काम कर सकेंगे. फिलहाल इसका ट्रायल शुरू किया है. इस ट्रायल का मकसद यह जानना है कि भीषण गर्मी के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों के लिए यह जैकेट कितनी कारगर साबित होती है.

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 23, 2026, 03:54 PM IST

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रांची ट्रैफिक पुलिस
रांची ट्रैफिक पुलिस

Ranchi News: राजधानी रांची में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में सड़क पर घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले जवानों की परेशानी और भी बढ़ गई है. इसी को देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है. ट्रैफिक जवानों को अब कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि भीषण गर्मी के बीच भी वे बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकें. इस जैकेट की अपनी एक खासियत है यह जैकेट कोई आम नहीं बल्कि कूलिंग जैकेट है. 

कूलिंग जैकेट यानी ऐसा जैकेट जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल इसका ट्रायल शुरू किया है. पहले चरण में अल्बर्ट एक्का चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को यह जैकेट दी गई है. इस ट्रायल का मकसद यह जानना है कि भीषण गर्मी के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों के लिए यह जैकेट कितनी कारगर साबित होती है. ट्रैफिक पुलिस यह भी देख रही है कि जवान इसे पहनकर खुद को कितना सहज महसूस कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस जैकेट के ट्रायल से काफी राहत महसूस कर रहे हैं.

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मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि इस कूलिंग जैकेट में इन-बिल्ट फैन सिस्टम लगा हुआ है, जो पावर बैंक से चलता है. लगातार हवा सर्कुलेट होने से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी से राहत मिलती है. अगर ट्रायल सफल रहा तो आने वाले दिनों में शहर के अन्य ट्रैफिक जवानों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस की यह पहल न सिर्फ जवानों को राहत देने की कोशिश है, बल्कि यह बताती है कि बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच अब ड्यूटी करने के तरीकों में भी बदलाव जरूरी हो गया है. अगर यह ट्रायल सफल रहता है, तो आने वाले समय में राजधानी की सड़कों पर कई ट्रैफिक जवान कूलिंग जैकेट में नजर आ सकते हैं.

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