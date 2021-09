40 की उम्र में चले गए 'बिग बॉस' सिद्धार्थ शुक्ला, अब धोनी के प्रति उनकी दीवानगी हो रही वायरल

Ranchi: टीवी की दुनिया को अपना दीवाना बना देने वाले सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth shukla) का हार्ट अटैक से निधन उनके चाहने वालों के लिए सदमे से कम नहीं है. 40 की उम्र में एक स्वस्थ और अपनी फिटनेस से लाखों लोगों के प्रेरणास्त्रोत बन गए सिद्धार्थ की मौत की खबर ने पूरे देशभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

सिद्धार्थ की मौत से फिल्म और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. सिद्धार्थ को चाहनेवाले केवल आम लोग ही नहीं थे बल्कि उनकी अदाकारी के प्रशंसक खास लोग भी थे. इसलिए तो उनकी अचानक आई मौत की खबर ने वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) और हरभजन सिंह जैसे लोगों को स्तब्ध कर दिया. दोनों ने ट्वीट कर सिद्धार्थ के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. 'बिग बॉस' (Big Boss) विजेता का इस तरह चला जाना हर किसी को रूला गया है.

आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जितने शानदार अभिनेता थे उतने ही शानदार डांसर और उससे भी ज्यादा उनकी रूची खेलों में थी. भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में किए गए शानदार प्रदर्शन के बाद बेहद खुश होकर सिद्धार्थ ने सारे खिलाड़ियों के प्रति और उनके प्रदर्शन के प्रति खुशी जाहिर की थी. इसके साथ ही टोक्यो पैरालिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश सिद्धार्थ ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया था. सिद्धार्थ ने अपने अंतिम ट्वीट भी पैरालिंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को ही सराहा था.

Indians making us proud over and over again… a World Record in addition to the #Gold in #Paralympics … congratulations #SumitAntil and #AvaniLekhara

इतना ही नहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ को क्रिकेट से ज्यादा लगाव था. वह इस खेल के दीवाने थे और उनके फेवरेट क्रिकेटर एम एस धोनी (MS Dhoni) थे. एमएस धोनी ने जब 2020 में अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने संन्यास की घोषणा की तो सिद्धार्थ को इसपर विश्वास ही नहीं हुआ था लेकिन सिद्धार्थ ने फिर भी धोनी के लिए ट्वीट कर दिल जीतने वाली बात लिखी थी. सिद्धार्थ का वह ट्वीट अब सुर्खियों में है. धोनी को लेकर किया गया उनका पुराना ट्वीट उनके चले जाने के बाद वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Sidharth Shukla death: Sushant Singh Rajput की मौत के बाद परेशान थे सिद्धार्थ शुक्ला, कही थी ये बात

धोनी के रिटायरमेंट पर सिद्धार्थ ने इस ट्वीट में लिखा था , 'बहुत सारे खिलाड़ी और कप्तान हैं और होंगे लेकिन माही सिर्फ एक है. कोई दूसरा वैसा नहीं हो सकता. आपने हमेशा आगे आकर टीम का नेतृत्व किया है. आपने हमेशा टीम को जिताने के लिए खेला है और भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है. भारतीय क्रिकेट में हमेशा आपकी कमी महसूस होगी. टीम इंडिया में आपके योगदान के लिए #SDhoni & #Raina को बहुत-बहुत धन्यवाद.'

There will be a lot of players & captains bt there can never b another #Dhoni..D man who always lead frm d front ..many play fr records you played to win and made records....India will miss you terribly.Thank you #MSDhoni & #Raina for your immense contribution to Team India !

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) August 15, 2020