झारखंड में अनलॉक-6 के जरिये बड़ी राहत, 9वीं से 12वीं के ऑफलाइन क्लास को मंजूरी, इंटर स्टेट बस परिचालन शुरू

Ranchi: झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होते मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक -6 के जरिये राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है. कोरोना काल में झारखंड में 22 अप्रैल से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हेमंत सरकार ने कई ढील दी है. झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलने और इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू होने करने की हरी झंडी दे दी गयी है. शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.

झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद 1 अगस्त से स्कूल-कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

9-12वीं के ऑफलाइन क्लास को मंजूरी

इसके तहत अब राज्य में 9वीं से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे. इनके ऑफलाइन क्लास को मंजूरी मिल गयी है, लेकिन, स्कूलों में अधिकतम 4 घंटे ही पढ़ाई हो सकेगी, स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी.

Offline classes in Jharkhand for students from std 9-12 permitted till 12pm only, they'll be allowed only after permission from parents. Hotels & restaurants will open till 10 p.m. on Sunday; other essentials like grocery shops, fruit shops, dairies will be allowed till 8 pm only pic.twitter.com/B91WyBoP9r

— ANI (@ANI) July 30, 2021