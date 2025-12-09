Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3035107
Zee Bihar JharkhandJH Godda

संसद में चुनाव सुधार पर गरमाई बहस, राहुल गांधी के आरोपों पर निशिकांत दुबे ने किया पलटवार

लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चल रही बहस के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर संवैधानिक संस्थाओं में दखल देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है. उनके आरोपों के जवाब में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में संविधान और संस्थाओं को सबसे अधिक कमजोर किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को चुनाव सुधार पर जोरदार चर्चा हुई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए आरएसएस पर देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में दखल देने का आरोप लगाया. उनके बयान से सदन का माहौल और गरम हो गया. राहुल गांधी के मुताबिक, संस्थाओं पर नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर संसद को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए.

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें आरएसएस से जुड़े होने पर गर्व है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आरोप लगा रही है. निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि उनका भाषण कमजोर था और वे खुद अपने ही तर्कों में उलझे हुए दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में संस्थाओं को कमजोर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया, राष्ट्रपति पद को औपचारिकता बना दिया और नियुक्तियों में पक्षपात किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई, चुनाव आयोग और यूपीएससी जैसी संस्थाओं में भी दखल दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ईवीएम पर कांग्रेस की आलोचना पर निशिकांत दुबे बोले कि देश में ईवीएम की शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी. उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती बूथ स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया ताकि अनियमितताओं की संभावना बनी रहे.

ये भी पढ़ें- राजद सांसद अभय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- बिहार में चुनाव नहीं, बल्कि...

निशिकांत दुबे ने चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में मुस्लिम आबादी के बढ़ते प्रतिशत पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि देश में औसतन मुस्लिम जनसंख्या चार फीसदी बढ़ी, लेकिन इस जिले में 14 फीसदी बढ़ोतरी हुई, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए.

इनपुट- आईएएनएस

TAGS

Nishikant DubeyRahul Gandhi

Trending news

Bihar Government Scheme
तेल मिल से कमाई का नया मौका, सरकार दे रही 33% अनुदान, जानें कैसे और कब तक करें आवेदन
bihar education
सरकारी स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने बताया प्लान
Shravan Kumar
बिहार के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आएं: श्रवण कुमार
Nishikant Dubey
चुनाव सुधार पर गरमाई बहस, राहुल गांधी के आरोपों पर निशिकांत दुबे ने किया पलटवार
Jharkhand news
झारखंड और धनबाद में बड़े अवसर, अदाणी बोले- जल्द होगा निवेश की शुरुआत
Jamui News
बोनाफायड सर्टिफिकेट को लेकर बवाल, छात्र राजद ने डीएसएम कॉलेज गेट पर जड़ा ताला
AIMIM
मुख्यमंत्री नीतीश से मिले AIMIM के विधायक, कांग्रेस ने कहा- कुनबा बढ़ाने में लगी JDU
Anti Terrorism Squad
बिहार के सीमांचल में खुलेगा आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) का विशेष सेंटर
Bihar Cabinet Meeting
Bihar Cabinet Meeting: सरकारी सेवकों को तोहफा! कैबिनेट ने DA/DR बढ़ाया
Abhay Kumar Sinha
राजद सांसद अभय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- बिहार में चुनाव नहीं, बल्कि...