BJP ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा-राम मंदिर-370 से कुछ लोगों को दिक्कत

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश होती दिख रही है. बीजेपी बिहार चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है. पार्टी के तमाम शीर्ष नेता इसका जिक्र अपनी हर चुनावी जनसभा में करते दिख रहे हैं.

इस बीच, बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की वकालत करने वाले दलों पर हमला किया. रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि देश में दो निशान दो प्रधान कभी नहीं हो सकते हैं, सिर्फ हर जगह तिरंगा होगा.

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को राममंदिर बनने से भी समस्या है और अनुच्छेद 370 के हटने से भी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है. कुछ लोगों को इससे समस्या है. उन्हें अनुच्छेद 370 (निरस्तीकरण) से भी समस्या है. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 'दो निशान दो प्रधान' नहीं होगा. हर जगह तिरंगा होगा.'

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, 'हमारे पीएम ने क्या कहा? यह बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवान थे जिन्होंने गलवान में चीन को करारा जवाब दिया था. उरी में भी बिहार के जवान थे. बिहार बहादुरों की भूमि है.' दरअसल, धारा 370 को लेकर जम्मू-कश्मीर के दल पीडीपी और एनसी संसद द्वारा कानून पास कर अनुच्छेद-370 हटाए जाने से नाराज हैं.

What did our PM say? It was the brave jawans of Bihar Regiment who gave a befitting reply to China, in Galwan. The jawans of Bihar were there in Uri too. Bihar is a land of bravehearts: Union Minister Ravi Shankar Prasad, in Aurangabad#BiharElections2020 https://t.co/iJgvmXXzPT

