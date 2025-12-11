Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3037818
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'विधि का विधान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए', राजन जी महाराज का ये भजन मन को कर देगा प्रसन्न

Rajan Jee Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार से भजन सुनाते हैं. 'सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये' उनके वायरल भजन में से एक हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:49 PM IST

Trending Photos

'विधि का विधान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए', राजन जी महाराज का ये भजन मन को कर देगा प्रसन्न
'विधि का विधान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए', राजन जी महाराज का ये भजन मन को कर देगा प्रसन्न

Rajan Jee Maharaj Bhajan: 'सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये', इस भजन को तो आपने जरूर सुना होगा. राजन जी महाराज ने बड़े ही प्यार से इस भजन को सुनाया है, जो उनके यू्ट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर अपलोड है. अब तक इस वीडियो को 659K से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.  इस भजन को सुनकर आपके काफी अच्छा महसूस होगा. यदि आप किसी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है तो इस भजन को अवश्य सुनें. 

'विधि का विधान हानि लाभ सहिए'
राजन जी महाराज भजन सुनाते हैं- 'सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये. मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में.  विधि का विधान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए. कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी बात है, अपने को अच्छा मानना चाहिए. लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये बहुत गलत है, इसी को कहते हैं अभिमान और साधक कहता है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा. इसीलिए हमेशा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये. सीता-राम सीता-राम सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये. 

राजन जी महाराज ने सुनाई कहानी
एक कथा सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, भगवान कृष्ण द्वारका में थे. एक ही दिन अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता लेने गए. पहले दुर्योधन पहुंचे, भगवान सोए हुए थे. जाकर भगवान के सिर के पास खड़े हो गए. बाद में अर्जुन आए तो पैर के पास खड़े हो गए. कन्हैया की जब आंख खुली को अर्जुन पर दृष्टि गई, बोले- पार्थ तुम कब आए. पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं. इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरी नजर तो पहले अर्जुन पर पड़ी है. फिर अर्जुन ने कहा, नहीं मेरे से पहले भ्राता (दुर्योधन) आए हैं. भगवान बोले कहिए क्यों आए हैं? दोनों ने कहा सहायता चाहिए. भगवान बोले देखो मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, किसी पर प्रहार नहीं करूंगा. एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है. दोनों में से किसको क्या चाहिए बताओ? 

Add Zee News as a Preferred Source

राजन जी महाराज कहते हैं, 'दुर्योधन बोले पहले मैं आया हूं मैं मांगूंगा. भगवान बोले- पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है, वो पहले मांगेगा और वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई का अधिकार पहले होता है. अब दुर्योधन को डर की अर्जन कही सेना ना मांग लें. अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए. भगवान बोले मैं युद्ध लडूंगा नहीं, अर्जुन बोले-मुझे इसके बाद भी आप ही चाहिए. दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो गया. नाटक करके, चेहरा उदास करके बोला- अब क्या ही बताऊं छोटे भाई की बात है, मन नहीं तोड़ सकता हूं. कोई बात नहीं, यदि आप अर्जुन के साथ रहेंगे तो अपनी सेना मुझे दे दीजिएगा. दुर्योधन को लगा कि इनकी सेना आ जाएगी तो मुझे कौन हराएगा. दुर्योधन चला गया बलदाऊ के पास. भगवान ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें पता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर क्यों मांगे मुझे? 

इस पर अर्जुन ने कहा- प्रभु मैं चाहता हूं कि जिस रथ पर मैं बैठकर लड़ूं, उस रथ की डोर आपके हाथ में हो, क्योंकि आप जिसकी डोर पकड़ लेंगे, उसका पराजय किसी युग में नहीं हो सकता है.' ये कथा कहती है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के. महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें. आप एक काम करिए. धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये. सीता-राम सीता-राम सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये. आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दें. साधु संग राम रंग अंग-अंग रंगिए. काम रस त्याग प्यारे राम रस रटिए. सीता-राम सीता-राम सीता-राम कहिये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rajan ji maharaj bhajanRajan Ji Maharaj

Trending news

rajan ji maharaj bhajan
'विधि का विधान हानि लाभ सहिए...', राजन जी महाराज का ये भजन मन को कर देगा प्रसन्न
Lakhisarai news
Lakhisarai News: डिप्टी CM के जिले में पुल निर्माण में गड़बड़ी, पिलर में आई दरार
Bihar News
वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनकर उभर रही है ‘उद्योग वार्ता’, निवेश प्रक्रिया को मिली नई गति
Bihar Education Department
बिहार: जिन स्कूलों में पानी-शौचालय और चारदीवारी नहीं, शिक्षा विभाग ने सूची मांगी
Samrat Chaudhary
बिहार में बंद होगा 'गुंडा बैंक', राज्य में सूदखोरी पर सम्राट चौधरी की नजरें सख्त
CM Hemant Soren
'जहाज में जाने वालों को हवाई चप्पल..', विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम सोरेन
New DM of West Champaran
Bettiah News: पश्चिम चम्पारण के नए DM ने अधीनस्थों को पहले दिन ही हड़का दिया
Shivanand Tiwari
'90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए', शिवानंद तिवारी क्यों भड़के तेजस्वी यादव पर
Bihar Agriculture Department
'पराली' जलाने से पहले पढ़ लें ये खबर, कृषि विभाग की रिपोर्ट ने खोल दिए कई राज
Mukhyamantri Pratigya Yojana
‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ बदल रही है बिहार की बेटियों का करियर, जानें आखिर कैसे