Chaath Puja 2025: कब है छठ पूजा? नोट कर लें तारीखें और पूजा सामग्री

Chaath Puja 2025: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे पवित्र पर्व है, जिसे बिहार का महापर्व भी माना जाता है. छठ महापर्व चार दिनों तक पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस साल इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर नहाय-खाय से लेकर 28 अक्टूबर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा. इसमें व्रती कठोर नियमों का पालन करते हुए उपवास, स्नान, पवित्रता और सूर्य को अर्घ्य देने जैसी विधियों का पालन करते हैं. खास बात यह है कि इस पर्व में पहले डूबते सूर्य को और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, परिवार और संस्कृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है. इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री भी पूरी तरह प्राकृतिक होती है.

इस बार छठ पूजा की तिथियां

नहाय-खाय: 25अक्टूबर 2025

खरना: 26 अक्टूबर 2025

संध्या अर्घ्य: 27अक्टूबर 2025

प्रात: अर्घ्य और व्रत समापन: 28अक्टूबर 2025

छठ पूजा में विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है. यह पर्व खास तौर पर उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

छठ पूजा में प्रयोग कि जाने वाली सामग्री

पीतल का पात्र और एक लोटा

बांस की दो बड़ी टोकरियां

फल (केला, सेव, नारियल आदि)

सुपारी, पान, सिंदूर

गाय का घी, शहद

धूप, फूल

शकरकंदी, सुथनी, मूली

गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयां

सूप (बांस का)

बड़ा नींबू

पानी वाला नारियल

अरवा चावल, गेहूं और चावल का आटा

ठेकुआ का भोग

साधक के लिए नए वस्त्र

5 पत्तियों वाला गन्ना

अदरक और हल्दी का हरा पौधा

गंगाजल

