Chandra Grahan Bihar-Jharkhand Timing: पटना और रांची की रात होगी खास, दिखेगा साल 2025 का सबसे लंबा चंद्रग्रहण
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912391
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

Chandra Grahan Bihar-Jharkhand Timing: पटना और रांची की रात होगी खास, दिखेगा साल 2025 का सबसे लंबा चंद्रग्रहण

Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर की रात पटना और रांची समेत पूरे बिहार-झारखंड में साल 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा. रात 9:58 बजे से शुरू होकर 1:26 बजे तक चलने वाला यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा. इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:00 PM IST

Trending Photos

पटना और रांची में आज दिखेगा ब्लड मून
पटना और रांची में आज दिखेगा ब्लड मून

Chandra Grahan 2025: आज यानी 7 सितंबर की रात आसमान में एक अद्भुत खगोलीय दृश्य दिखाई देगा. साल 2025 का दूसरा और अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण आज रात लग रहा है. इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लालिमा लिए चमकेगा. इस दृश्य को वैज्ञानिक भाषा में "ब्लड मून" कहा जाता है. बिहार और झारखंड समेत पूरे भारत में यह साफ नजर आएगा.

ग्रहण का समय और अवधि
पटना और रांची में चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 58 मिनट से होगी. रात 11 बजकर 42 मिनट पर चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होगा, जो इसका चरम समय होगा. यह ग्रहण तड़के 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा. कुल मिलाकर लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक लोग इस दृश्य का आनंद ले सकेंगे.

सूतक काल कब से शुरू हुआ?
हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इस हिसाब से पटना और रांची में सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से ही शुरू हो गया है और यह ग्रहण समाप्त होने तक जारी रहेगा. इस दौरान खाना बनाना, भोजन करना, पूजा-पाठ और शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह चंद्रग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को लग रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में होगा, जिससे कुछ राशियों पर खास प्रभाव पड़ सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है, तो वह लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे ब्लड मून कहा जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना शुभ होता है. ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना और दान करना भी लाभकारी माना गया है. वहीं, सूतक और ग्रहण काल में खाना बनाने, पूजा करने और बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पटना के महावीर मंदिर ने भी ग्रहण को देखते हुए कार्यक्रमों में बदलाव किया है. मंदिर प्रबंधन ने बताया कि रविवार को संध्या आरती शाम 6 बजकर 30 मिनट पर की जाएगी और उसके बाद शाम 7 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- घर में बेटी न हो तो करें तुलसी-शालिग्राम विवाह, मिलेगा विशेष पुण्य

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chandra Grahan 2025

Trending news

Bihar politics
Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने भरी हुंकार, सभी सीटें जीतने का लक्ष्य
Bihar politics
Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा- यह नकलची सरकार, जनता को सिर्फ ठग रही
Bagaha News
बगहा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
Bihar Chunaav 2025
संजय जायसवाल: राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करने वालों को मिलेगी सजा
Vaishali news
पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात
Jharkhand news
Jharkhand news: चाईबासा में सुरक्षबलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 10 लाख के इनामी
Palamu news
भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने ₹50 हजार में किया अपनी ममता का सौदा,
Jharkhand news
'बांग्लादेशी कहने वाले भाजपा की कब्र खोदूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान
Bhojpuri news
जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर
;