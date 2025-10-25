नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत, पहली बार स्टेशनों पर छठी मईया के गीत सुन गदगद हुए यात्री

Bihar News: आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. ऐसे में बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. कई स्टेशनों पर पहली बार छठी मईया के गीत की बजाए जा रहे हैं, जिसे सुनकर बिहार जाने वाले यात्री काफी खुश है. छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ जारी है. स्लीपर के साथ-साथ जनरल कोचे में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. नहाए-खाए के साथ आज से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हुई है.

रेलवे व्यवस्था की सराहना

डीडीयू जंक्शन पर यात्रियों के सहूलियत और सुरक्षित गंतव्य पहुंचने के लिए आरपीएफ और रेल अधिकारी मौजूद है. छठ महापर्व में घर जा रहे यात्रियों ने रेलवे व्यवस्था की सराहना की. यात्रियों ने कहा कि उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेशनों पर छठी मईया के गीत बज रहे हैं. रेलवे की इस पहल से छठ पूजा में शामिल होने के लिए बिहार जाने वाले यात्री काफी प्रसन्न है. ट्रेनों में भीड़ होने के बावजूद छठी मईया के गीत हर स्टेशन पर बजाए जा रहे हैं.

स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण

बता दें कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक विशेष पहल की है. देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण किया जा रहा है. इस कदम का उद्देश्य न सिर्फ यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना है, बल्कि उनके सफर को भी भक्ति और उल्लास से भर देना है. छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर गूंजते ये पारंपरिक और भक्तिपूर्ण गीत श्रद्धालुओं के बीच एक पवित्र और भावनात्मक माहौल का निर्माण कर रहे हैं. जब यात्री प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं, तो 'उठल सवेरवा, अरघ दिहीं सूर्य भगवान' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे मधुर गीतों की धुन उनके मन को छू जाती है.

रिपोर्ट: संतोष जयसवाल